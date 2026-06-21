هل فقدت الثقة في الزواج؟.. نيللي كريم: العلاقات الناجحة «ملهاش كتالوج»

تحدثت الفنانة نيللي كريم عن تجاربها العاطفية السابقة والدروس التي خرجت بها من زيجاتها، مؤكدة أنها لا تستطيع تغيير شخصيتها أو التصرف على غير طبيعتها من أجل إرضاء أي شخص.

وخلال استضافتها في بودكاست «مساحة خاصة» مع الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر قناة «الجديد» اللبنانية، سُئلت عن الخطأ الذي ارتكبته في زيجاتها السابقة وتعلمت منه، لترد قائلة: «مش فكرة غلطة، بس أنا شخص بتصرف على طبيعتي، مش هعرف أبقى شخص تاني، أنا كده زي ما أنا».

فارق العمر

كما كشفت نيللي كريم عن وجهة نظرها بشأن فارق العمر في العلاقات العاطفية، بعدما سألها الإعلامي عما إذا كانت تفضل الارتباط برجل أكبر منها أم أصغر سنًا حال قررت الزواج مجددًا، لتجيب بعفوية: «والله جربت الأكبر مش نافع، والأصغر مش نافع، بس ملهاش علاقة خالص والله، مبقتش عارفة، الموضوع محير جدًا.. إيه العلاقات اللي بتمشي؟ بتتبنى على أي ثقافة؟ الحاجات دي ملهاش كتالوج».

وأثارت تصريحات نيللي كريم تفاعلًا واسعًا، إذ أكدت أن نجاح العلاقات لا يتوقف على فارق العمر بين الطرفين، وإنما يعتمد بالدرجة الأولى على التفاهم والانسجام، مشيرة إلى أن العلاقات الإنسانية لا تخضع لقواعد ثابتة أو معايير محددة.