جنات تتألق في ليلة كلاسيكية كاملة العدد بـ 6 أكتوبر .. صور

أحيت الميجا ستار جنات حفلاً غنائيا ضخما كامل العدد داخل أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وسط تفاعل جماهيري استثنائي في ليلة وصفت بالساحرة جمعت بين الطرب الأصيل والأجواء الرومانسية.



وصلت جنات إلى الحفل بصحبة مديرة أعمالها ميرا أمير والشاعر رفيق نجيب وكان في استقبالهم القائمون على الحفل من برايم هيلز ومنظم الحفل المنتج ياسر الحريري أمازون إنترتينمنتس.

وتألقت جنات بإطلالة كلاسيكية أنيقة خطفت أنظار الحضور بمجرد صعودها على خشبة المسرح وسط استقبال وحفاوة كبيرة من الجمهور .. وبصوتها الدافئ وإحساسها العالي قدمت باقة من أبرز أغانيها الرومانسية التي صنعت مشوارها الفني منها "حبيبي على نياته"، "بحبك"، "اللي بيني وبينك"، بالإضافة إلى أحدث أغانيها "يا عيني عبيط" التي أشعلت حماس الفتيات.

كما قدمت جنات عدد من اغانيها الشهيرة تلبية لرغبات معجبيها بالإضافة الى مختارات من روائع زمن الفن الجميل التي أضفت عليها أسلوبها واحساسها المميز .

تميز الحفل بتجهيزات لايف مبهرة على مستوى الصوت والإضاءة وتصميم المسرح، عكست الاهتمام بأدق التفاصيل لتقديم تجربة سمعية وبصرية متكاملة تليق باسم جنات وجمهورها.

قام بتقديم فقرات الحفل الإعلامي تامر امين وحرصت جنات على توجيه الشكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل مثنية على جهود جمعه معروف محمد برايم هيلز والتنظيم الاحترافي للمنتج ياسر الحريري أمازون إنترتينمنتس بالإضافة الى شكر خاص لفرقتها الموسيقية ومديرة أعمالها ميرا أمير والتأمين لفخامة.