قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كمل طريقه وسابهم يموتوا.. شقيقة خالد فاروق تروي تفاصيل صادمة عن حادث البايكرز
مدبولي: المشروعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين والقطاع الخاص شريك أساسي بالتنمية
قيادة العمليات المشتركة بالعراق: تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين على أوكار داعش في الأنبار
مدبولي: المشروعات العقارية تدعم آلاف المصانع وتُحفز النمو الاقتصادي
النواب يؤجل حسم استبعاد المواطنين من بطاقات التموين لحضور الوزراء
إيران تضع شروطاً سياسية وأمنية لإعادة الملاحة عبر مضيق هرمز
محافظ الأقصر يبحث مطالب ومقترحات أهالي القرنة لتحسين مستوى الخدمات
العربية كانت على سرعة 140 كيلو.. دفاع هدير ضحية حادث سيارة القهوة يكشف تطورات مثيرة
أقل مدة للحمل ومعنى وصب ويعظكم|أسئلة محيرة في امتحان الدين ثانوية عامة اليوم
هل قراءة القرآن بسرعة تنقص من الثواب.. أمين الفتوى يجيب
الشروط وخطوات التقديم.. وظائف لخريجي كليات التجارة في بنك مصر 2026
مدبولي: شراكة مصرية إماراتية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار بمدينة مدى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يناقش مع نظيره التركي تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف

وزير الخارجية و نظيره التركي
وزير الخارجية و نظيره التركي
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، يوم الأحد ٢١ يونيو، وذلك على هامش اجتماع الأطراف الاقليمية الأربعة الذى عقد بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أشادا خلال القاء بالتطور المتسارع الذي تشهده العلاقات المصرية – التركية خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات، مؤكدين الحرص على البناء على ما تحقق من تقدم في مسار العلاقات الثنائية، والعمل على متابعة مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي الذي عقد في فبراير ٢٠٢٦ بالقاهرة برئاسة فخامة الرئيس عيد الفتاح السيسى وفخامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن آليات تعزيز التنسيق الثنائي، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لعقد الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك برئاسة وزيري خارجية البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز التنسيق السياسي وتطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ويحقق مصالح البلدين الصديقين. 

كما أكد وزير الخارجية أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مستعرضاً الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتمتع به من مقومات جاذبة للاستثمارات الأجنبية. 

كما اكد على اهمية البناء على الخطوات الإيجابية للتعاون بين البلدين في مجال التعدين، مشيراً إلى الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، فضلاً عن الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية في هذا المجال.

واضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تناول التطورات الاقليمية، حيث بحث الوزيران تطورات مسار المفاوضات الأمريكية – الإيرانية بعد التوصل لمذكرة التفاهم، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في هذا المسار، بما يسهم في خفض التوتر الإقليمي ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، واكدا الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية العلاقات المصرية – التركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

نطق الشهادتين..تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجم إسبوزيتو أثناء أداء الصلاة

نطقَ الشهادتين .. تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجم الأمريكي «إسبوزيتو» أثناء أداء الصلاة | شاهد

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

رئيس الوزراء

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الإمارات والقطاع الخاص المصري .. اليوم

ترشيحاتنا

خلال توقيع العقود

مدبولي: المشروعات العقارية تقود عشرات الصناعات وتوفر فرص عمل لمئات الآلاف

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي

جمبلاط يبحث مع ممثلي بونجسان الكورية الجنوبية فرص الشراكة وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركات الإنتاج الحربي

البابا لاون

البابا لاون يكرّم القديسة فرانشيسكا كابريني ويدعو الشباب إلى الاقتداء برسالتها الإنسانية

بالصور

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد