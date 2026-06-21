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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طاقم تحكيم مصري يقود قمة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم 2026

محمود عاشور
محمود عاشور

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الحكم الدولي المصري محمود عاشور حكماً مساعداً لتقنية الفيديو في لقاء الأرجنتين والنمسا ضمن منافسات كأس العالم.

ويدير هذا اللقاء طاقم مصري بقيادة أمين عمر حكما للساحة ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه كمساعدين والإسباني  أليخاندرو هيرنانديز حكماً رابعاً ودييجو سانشيز حكماً مساعداً احتياطياً والقطري خميس آلمري حكماً لتقنية الفيديو ومساعده المصري محمود عاشور، والنيكاراجوانية تاتيانا أوكسيليادورا جوزمان ألجيرا حكمة مساعدة لتقنية الفيديو.

ومن المقرر انطلاق فاعليات اللقاء غداً الاثنين ٢٢ يونيو على إستاد إيه تي آند تي بمدينة أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعد ظهور عاشور هو الرابع في المونديال، كأكثر الحكام مشاركة في منافسات البطولة لإدارة تقنية الفيديو، حيث يعتمد عليه الاتحاد الدولي فيفا، بشكل كبير، خاصة أنه يقدم أداءً لافتاً كأحد أهم وأبرز حكام تقنية الفيديو في العالم

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا محمود عاشور الأرجنتين والنمسا كأس العالم

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