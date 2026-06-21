الفنانة السورية مرام علي: مصر تشهد تطورا سريعا وستصل للعالمية بعد 5 سنوات

كشفت الفنانة مرام علي السورية، تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية وبدايتها في عالم الفن، مشيرة إلى أنها تعشق العمل الفني منذ الصغر.

وأضافت الفنانة مرام علي، في لقاء مع الفنان إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، أن :"مصر تشهد تطورا سريعا وبعد 5 سنوات تصل للعالمية، ومصر بلد متطور ويعيش حالة من التغيير في كل شيء للأفضل".

وحلت الفنانة السورية مرام علي ضيفة علي الإعلامية إسعاد يونس في حلقة مميزة من برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc، اليوم الأحد، في لقاء خاص تتحدث خلاله عن أبرز محطات مشوارها الفني وكواليس أعمالها الناجحة، إلى جانب الكشف عن أحدث مشروعاتها الفنية المقبلة.

واستعرضت مرام علي، خلال الحلقة، أبرز التحديات والنجاحات التي شهدتها رحلتها الفنية، فضلاً عن الحديث عن الأعمال التي حققت من خلالها حضوراً لافتاً لدى الجمهور، وخططها الفنية خلال الفترة المقبلة.



"عازفين مصر" في حلقة خاصة

يستضيف البرنامج في حلقة الإثنين، نخبة من أبرز عازفي الموسيقى في مصر ضمن فقرة "عازفين مصر"، وهم صابر عبدالستار عازف آلة القانون، وهاني البدري عازف الناي، ومدحت عبدالسلام عازف الكمان، ومحمود عبدالفتاح عازف العود.

وتتضمن الحلقة مجموعة من الفقرات الموسيقية المميزة، إلى جانب أحاديث حول مسيرتهم الفنية ودور الموسيقى الشرقية في الحفاظ على الهوية الفنية المصرية، كما يكشف الضيوف كواليس تعاونهم مع كبار نجوم الغناء والطرب في الوطن العربي، في أمسية فنية خاصة تستهدف عشاق الموسيقى الأصيلة والفنون التراثية.

