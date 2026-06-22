خليفة ستارمر المحتمل.. بورنهام يدفع نحو الاعتراف بفلسطين ويستعد لقيادة بريطانيا

تتزايد التكهنات في بريطانيا بشأن مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر، في ظل تصاعد الضغوط داخل حزب العمال المطالبة بتنحيه بعد تراجع شعبيته وتعرضه لانتقادات متزايدة بسبب ملفات الهجرة والاقتصاد وتكاليف المعيشة.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن ستارمر يدرس إعلان جدول زمني لمغادرة منصبه، بينما يبرز عمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام كأبرز المرشحين لخلافته في قيادة حزب العمال ورئاسة الحكومة.

ويحظى بورنهام، الذي يوصف في الأوساط السياسية البريطانية بـ"ملك الشمال"، بدعم واسع داخل الحزب، حيث يرى كثير من النواب أنه الأقدر على استعادة شعبية العمال ومواجهة صعود حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايجل فاراج قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وخلال السنوات الأخيرة، تبنى بورنهام مواقف تختلف في بعض الملفات عن ستارمر، إذ دعا مبكرًا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما يدعم سياسات اقتصادية تقوم على تعزيز الدور الحكومي في إدارة الخدمات الأساسية مثل المياه والنقل والطاقة.

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بشأن الاستقالة، فيما تشير تقارير إلى أن ستارمر لا يزال يجري مشاورات مع مقربين منه قبل اتخاذ قراره النهائي.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من الترقب داخل الأوساط السياسية البريطانية، مع تصاعد الحديث عن إمكانية انتقال قيادة حزب العمال إلى بورنهام دون انتخابات داخلية واسعة، في خطوة يعتبرها مؤيدوه فرصة لإعادة ترتيب أوضاع الحزب واستعادة ثقة الناخبين.