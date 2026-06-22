شهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع زيادة اهتمام المواطنين بأسعار العملة السعودية مع استمرار موسم العمرة والسفر إلى المملكة العربية السعودية.

وسجل الريال السعودي مستويات تدور حول 13.30 جنيه للبيع في معظم البنوك المصرية، مع فروق طفيفة بين بنك وآخر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري كالتالي:

سجل سعر الريال السعودى في بنك إس إتش بي سي HSBC نحو: 13.24 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودى في بنك أبوظبي الأسلامي : 13.28 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 13.23 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 13.27 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 13.23جنيه للشراء و13.27جنيه للبيع.

سجل بنك قناة السويس: 13.22 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.21 جنيه للشراء. و13.27جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.20 جنيه للشراء و13.26جنيه للبيع.

بنك البركة: 13.20 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.19 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 13.19 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 13.10جنيه للشراء و13.40جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 12.90 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع.

المصرف المتحد:

12.82 جنيه للشراء و13.29جنيه للبيع

أعلى وأقل سعر للريال السعودي اليوم

سجل بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي عند 13.28جنيه، بينما جاء المصرف المتحد العربي كأقل البنوك سعرًا للشراء عند 12.940 جنيه.

أما أعلى سعر للبيع فسجله بنك الكويت الوطني NBK عند 13.430 جنيه، في حين سجل العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع عند 13.25جنيه.

أسباب استقرار سعر الريال السعودي

يرتبط أداء الريال السعودي في مصر بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، نظرًا لارتباط الريال بالدولار، كما يتأثر بمعدلات الطلب المرتبطة بالسفر لأداء العمرة والحج، بالإضافة إلى حجم المعروض من العملة السعودية داخل البنوك وشركات الصرافة.

توقعات سعر الريال السعودي