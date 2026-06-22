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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تحرك "العميد" قضائياً.. رضا عبد العال يتراجع عن هجومه ويتهم اللجان الإلكترونية

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
عبدالله هشام

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية، على عدم هجومه على لاعب بعينه في صفوف منتخب مصر بعد اتخاذ حسام حسن المدير الفني للفراعنة الأجراءات القانونية ضده. 

وكانت تصريحات رضا عبدالعال لاذعة ضد المنتخب وحسام حسن بعد مباراة بلجيكا التي انتهت بالتعادل وانتقد فيها أداء الفراعنة وتغييرات العميد.

ليتخذ أشرف عبدالعزيز محامي حسام حسن الإجراءات القانونية ضد رضا عبدالعال الذي خرج بعدها ليؤكد أنه لم يهاجم أحد وقد يكون حديثه زلة لسان.

ورفض المحامي حديث رضا عبدالعال مؤكدا على أنه لا يوجد تبرير للإهانه بحجة زلة اللسان ومواصلة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لرد اعتبار مدرب منتخب مصر.

وبعدها تجاهل رضا عبدالعال الحديث عن حسام حسن وأكتفى بالتعليق على أداء منتخب مصر والإشادة بمستوى محمد صلاح في مباراة نيوزيلندا وألقى اللوم على اللجان.

وأوضح أن اللجان الإلكترونية تحاول إفساد العلاقة بين محمد صلاح وحسام حسن.

تصريحات رضا عبدالعال بعد فوز مصر على نيوزيلندا

وأشاد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق باداء محمد صلاح مع منتخب مصر في المباراة أمام نيوزيلندا والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين للفراعنة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات عبر قناته على اليوتيوب : الشوط الأول للنسيان وفي الشوط الثاني التحركات والاستحواذ والخطورة كانت لصالح منتخب مصر حتى جاء هدف زيكو الذي سيكون مفاجأة كأس العالم.

وواصل : محمد صلاح أثبت إنه أفضل لاعب في العالم بعد كريستيانو وميسي بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام نيوزيرلندا واستطاع منح مصر الأفضلية والثقة في المباراة.

وواصل : فرصة زيزو غريبه وصعبها على نفسه وبعد ما تجاوز الحارس أهدرها بشكل غريب لأنه تباطئ في التنفيذ.

ووأكمل : هل الناس ستفهم سبب انتقادنا في مباراة بلجيكا بخروج محمد صلاح ، اليوم اللاعب خرج بعد ما صنع وسجل هدف ووجوده في الملعب دائما ضروري وفي مباراة بلجيكا لو استمر في الملعب كان سيسجل .

وأردف : صلاح ومرموش لايعوضان ولا ينفع خروجهم من الملعب ويجب أخذ رايهم قبل قرار التغيير ويجب الحفاظ عليهم معنويا وفنيا وأنتظر رد اللجان على مستوى صلاح.

واختتم رضا عبدالعال: محمد صلاح حينما يكون في مستواه يستطيع الوصول بمصر لأبعد نقطة في البطولة ولكن اللجان تريد إبعاده وانقلابه عليه. 

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