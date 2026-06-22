كأس العالم.. المكسيكية كاتيا جارسيا تدير مباراة تونس وهولندا تحكيميا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكمة المكسيكية كاتيا جارسيا لإدارة مباراة تونس وهولندا ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وتقود جارسيا الطاقم التحكيمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وسط أهمية كبيرة للمباراة في تحديد مصير الفريقين في البطولة.

وتعد الحكمة المكسيكية من أبرز الأسماء التحكيمية على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق لها إدارة العديد من المباريات القارية والدولية، كما شاركت في بطولات كبرى تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويأمل المنتخبان في تقديم أداء قوي خلال اللقاء الحاسم، الذي قد يلعب دورًا مهمًا في تحديد هوية المتأهلين إلى الدور التالي من منافسات كأس العالم 2026.