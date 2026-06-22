رئيس النواب يرفع الجلسة العامة وعودة الانعقاد غدا

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة ما ورد في جدول الأعمال.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، على أن يبدأ العمل بالموازنة الجديدة، اعتبارا من يوم 1 من شهر يوليو المقبل.

إجمالي اعتمادات بلغت نحو 2 مليار و680 مليون جنيه

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس للسنة المالية 2026/2027، بإجمالي اعتمادات بلغت نحو 2 مليار و680 مليون جنيه.

وتوزعت الموازنة على عدد من الأبواب الرئيسية، حيث خُصص الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين نحو مليار و480 مليون جنيه، بما يعكس التزامات الدولة تجاه الكوادر البشرية داخل المجلس.

ووافق المجلس على الباب الثاني من أبواب الاستخدامات الخاصة بشراء السلع والخدمات، بقيمة بلغت نحو مليار و110 ملايين جنيه، وذلك لتغطية الاحتياجات التشغيلية والإدارية اللازمة لسير العمل.

وأقر المجلس الباب السادس الخاص بشراء الأصول غير المالية والاستثمارات، بقيمة 90 مليون جنيه، بما يدعم خطط التطوير والتحديث ورفع كفاءة البنية الإدارية والتقنية داخل المجلس.