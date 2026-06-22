الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراة الولايات المتحدة وتركيا في كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن حكام مباراة منتخب أمريكا وتركيا، ضمن منافسات كأس العالم 2026، المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة أمريكا وتركيا في الخامسة صباح الجمعة 26 يونيو المقبل، على ملعب لوس أنجلوس، بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتكون طاقم حكام مباراة أمريكا وتركيا، بالجولة الثالثة من مجموعات المونديال، كما يلي: حكم ساحة: مصطفى غربال - الجزائر ، حكم مساعد أول: مقران قوراري - الجزائر ،حكم مساعد ثان: عباس أكرم زرهوني - الجزائر ، الحكم الرابع: عمر العلي - الإمارات ، حكم مساعد احتياطي: محمد الحمادي - الإمارات.



وحسم منتخب أمريكا تأهله إلى الدور المقبل بالمونديال بعد تحقيق فوزين متتاليين وجمع 6 نقاط، يحتل بهم صدارة المجموعة الرابعة، بينما تتذيل تركيا المجموعة بدون رصيد من النقاط.