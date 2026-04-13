بعد إلقاء قوارير مياه.. خروج حكام مباراة الترجي وصنداونز برادس في حراسة الأمن

خرج طاقم تحكيم مباراة الترجي وصن دوانز بقيادة الحكم الجزائري مصطفى غربال، تحت حراسة أمنية مشددة عقب نهاية مباراة الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأقدمت بعض الجماهير على رمي قوارير المياه باتجاه الطاقم التحكيمي، احتجاجًا على بعض القرارات التحكيمية.

وقد ألغى الحكم هدفا لصالح الترجي التونسي بداعي وجود تدخل غير صحيح من اللاعب بعد العودة لتقنية الفار.

حقق فريق ماميلودي صنداونز فوزاً ثميناً بهدف دون رد على مستضيفه الترجي التونسي الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



وشهدت أحداث الشوط الأول محاولة من كلا الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم.

ونجح برايان ليون في إحراز هدف التقدم بعد هجمة منظمة من لاعبي صندوانز بمجموعة من التمريرات المتتالية انتهت بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها برايان ليون مونيز برأسية قوية سكنت الشباك.

وستقام مباراة العودة يوم السبت الموافق الثامن عشر من أبريل الحالي في جنوب أفريقيا.