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هل يعود إلى 46 جنيهًا؟.. سعر الدولار يتراجع في جميع البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

اختتم سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2026 على تراجع ملحوظ في جميع البنوك ، مدعوماً بارتفاع قياسي في صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن أداء القطاعات الحيوية المدرة للعملة الصعبة، مما يعكس استقراراً متزايداً في سوق الصرف.

ويأتي هذا التراجع في سعر الدولار ليمثل مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية، في وقت تواصل فيه الحكومة والبنك المركزي جهودهما للحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك 

جاءت أسعار الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: 49.74 جنيه للشراء، 49.88 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 49.77 جنيه للشراء، 49.87 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.77 جنيه للشراء، 49.87 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.77 جنيه للشراء، 49.87 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 49.75 جنيه للشراء، 49.85 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد: 49.77 جنيه للشراء، 49.87 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 49.77 جنيه للشراء، 49.87 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار سعر الدولار

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر مايو 2026 بقيمة 125 مليون دولار، ليصل إلى 53.13 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بنحو 53.009 مليار دولار في أبريل السابق، محققاً بذلك مستوى قياسياً جديداً.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

ويعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ الاحتياطي النقدي المصري، متجاوزاً المستويات التي سجلها خلال السنوات الماضية، حيث كان الاحتياطي قد بلغ نحو 51.451 مليار دولار بنهاية العام الماضي، قبل أن يواصل صعوده تدريجياً ليضيف أكثر من 3 مليارات دولار خلال الأشهر الأخيرة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار نمو الاحتياطي النقدي يمثل أحد العوامل الرئيسية الداعمة لاستقرار سوق الصرف، كما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتمويل احتياجاتها من الواردات الأساسية، ويعكس قوة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري وتحسن أداء العديد من القطاعات الحيوية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تراجع سعر الدولار اليوم في كافة البنوك.

مصادر الاحتياطي النقدي الأجنبي

يعتمد الاحتياطي النقدي المصري على عدة مصادر رئيسية تسهم في دعم استقرار سعر الدولار وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها:

  • تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة.
  • عوائد الصادرات من السلع والمنتجات المختلفة.
  • إيرادات قناة السويس التي تمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد المصري.
  • الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في السوق.
  • عائدات قطاع السياحة الذي يشهد انتعاشاً ملحوظاً.
  • الاحتياطي الذهبي والأصول الأجنبية المملوكة للدولة.

وتلعب هذه الموارد دوراً محورياً في توفير العملات الأجنبية وتعزيز استقرار السوق المصرفية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار سعر الصرف وثقة المستثمرين.

تحويلات المصريين بالخارج تحقق قفزة قياسية

من بين أبرز المؤشرات الإيجابية التي دعمت استقرار سعر الدولار اليوم، الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج. 

وكشفت بيانات البنك المركزي أن التحويلات سجلت نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 32%، ويعكس زيادة ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني.

عوامل دعمت تراجع سعر الدولار اليوم

جاء تراجع سعر الدولار اليوم مدعوماً بعدة عوامل أساسية، على رأسها:

  • استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات قياسية.
  • زيادة تدفق تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 32%.
  • تحسن أداء قطاعي السياحة والصادرات.
  • الاستقرار النسبي للأسواق المالية العالمية.
  • السياسات النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي.
    رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

توقعات سعر الدولار

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باستمرار تدفق العملات الصعبة من المصادر المختلفة، واستمرار السياسات النقدية الحكيمة للبنك المركزي، مع ترقب أي متغيرات عالمية قد تؤثر على الأسواق المالية، خاصة قرارات أسعار الفائدة الأمريكية والتطورات الجيوسياسية.

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