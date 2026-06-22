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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قفزة الـ 82 دولار .. أسعار النفط تتراجع مع فتح مضيق هرمز

تراجع أسعار النفط اليوم مع استمرار فتح مضيق هرمز
تراجع أسعار النفط اليوم مع استمرار فتح مضيق هرمز
رانيا أيمن

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن قال جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إنه جرى إحراز تقدم في المحادثات مع إيران وإن مضيق هرمز مفتوح.


وذكر الوسطاء أن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وإيران اختتموا جولتهم الأولى من المحادثات في سويسرا ‌اليوم الاثنين. 

وبدأت المحادثات أمس الأحد بموجب شروط مذكرة تفاهم تسنى التوصل إليها الأسبوع الماضي لتمديد وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في أبريل لمدة 60 يوما أخرى على الأقل، وفقاً لرويترز.

النفط يهبط بأكثر من 4% بعد اتفاق أمريكي إيراني مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز

وانخفض خام برنت 1.74 دولار، أو 2.16 بالمئة إلى 78.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 1304 بتوقيت جرينتش. 

وكانت الأسعار ارتفعت إلى 82.30 دولار في بداية التداول بسبب تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب على إيران وإعلان طهران إغلاق مضيق هرمز مجددا.


ونزلت العقود ⁠الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا إلى 75.87 دولار للبرميل قبل انتهاء التداول على العقد في وقت لاحق من اليوم. 

وتراجع عقد شهر أغسطس  الأكثر تداولا 1.11 دولار بما يعادل 1.46 بالمئة إلى 74.74 دولار للبرميل.

أسعار النفط ترتفع مع تجدد التوترات الأمريكية الإيرانية ومخاوف الإمدادات

وزاد من الضغوط على الأسعار تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي قال فيها إن بلاده حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، إلى جانب الإفراج عن بعض الأصول المجمدة، وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.
 

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى (بنك يو.بي.إس) إن إيران استأنفت صادراتها النفطية بعد أن كانت قد توقفت في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الحصار البحري الأمريكي، مضيفا أن "ضخ هذه البراميل في السوق يمثل إمدادات إضافية".

وأظهرت بيانات تتبع ‌سفن ⁠أن ناقلتي نفط خام تحملان نحو مليوني برميل من الخام عبرتا مضيق هرمز اليوم، في مؤشر على تحسن حركة الملاحة بعد أن شهدت تراجعا أمس الأحد بسبب مخاوف تتعلق بالمرور من خلال الممر المائي.
وعرضت الإمارات والكويت والعراق مزيدا من النفط على العملاء خلال الأسبوع الماضي.
 

وقال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج نصير عزيز في بيان أمس الأحد ⁠إن العراق يعتزم إعادة إنتاجه من الخام تدريجيا إلى ما يتراوح بين 4.2 مليون و4.3 مليون برميل يومياً.

حرب إيران تقلص مخزونات النفط الأمريكية إلى أدنى مستوياتها خلال 22 عاما

وتوقعت (إيه.إن.زد) استعادة نحو مليوني إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال الأسابيع الأربعة الأولى.
وأضافت أن تعافي الإمدادات سيظل صعبا، إذ يبقى استئناف ما ⁠بين مليونين و3.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الثالث من عام 2026 رهنا باستقرار الأوضاع، بينما قد تفقد الأسواق كمية تتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميا بشكل دائم أو شبه دائم.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام ⁠في لبنان بأن هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا يوم السبت، بعد يوم واحد من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله حيز التنفيذ.

أسعار النفط اليوم تراجع أسعار النفط خام برنت الولايات المتحدة وإيران واشنطن وطهران مضيق هرمز النفط

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