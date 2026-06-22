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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تقارير: تراجع النفط يخفف ضغوط الطيران بعد اضطرابات الشرق الأوسط.. وخفض التذاكر ليس وشيكًا

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

كشفت بيانات حديثة لقطاع الملاحة الجوية العالمية إلى أن شركات الطيران من المتوقع أن تستفيد من تراجع أسعار النفط بتحقيق وفورات كبيرة في فاتورة وقود الطائرات، قد تصل إلى مليارات الدولارات، بعد اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران .. غير أن هذا الانخفاض لن ينعكس على الأرجح بشكل فوري على أسعار التذاكر، في ظل محدودية الطاقة التشغيلية واستمرار الطلب القوي على السفر.

وتشير التقديرات إلى أن شركات الطيران قد تستغل انخفاض فواتير الوقود لتعزيز هوامش أرباحها، بدلًا من التراجع الفوري عن الزيادات الأخيرة في أسعار التذاكر .. ففي السوق الأمريكية، التي تقدم أوضح مثال على هذه الديناميكيات، لا تزال زيادات الأسعار دون مستوى الارتفاع الذي سجلته تكاليف الوقود منذ بداية العام، بينما يبقى نمو المقاعد المحلية محدودًا، بحسب تقرير لمنصة "فاينانس" الاقتصادية.

وبلغ سعر وقود الطائرات في السوق الفورية الأمريكية 2.85 دولار للجالون في 17 يونيو، منخفضًا من ذروة بلغت 4.88 دولار في أوائل أبريل. وإذا استمر هذا التراجع، فقد يخفض فاتورة الوقود السنوية لشركات الطيران الأمريكية بأكثر من 40 مليار دولار، وفق حسابات تستند إلى استهلاك القطاع.

ورغم أن شركات الطيران رفعت أسعار التذاكر ورسوم الأمتعة وخفضت بعض الجداول التشغيلية لمواجهة صعود الوقود، فإن هذه الإجراءات عوضت جزءًا فقط من زيادة التكاليف .. وتظهر بيانات القطاع أن أسعار وقود الطائرات ارتفعت بأكثر من ثلاثة أمثال وتيرة ارتفاع أسعار السفر الجوي بين يناير ومايو.

وخارج الولايات المتحدة، تبدو فرص تراجع الأسعار غير متساوية .. ففي أوروبا، قد تكون الرحلات الطويلة أكثر عرضة لانخفاض الأسعار مقارنة بالرحلات القصيرة، بينما تواجه شركات الطيران في آسيا تفاوتًا في قدرتها على تمرير التكاليف إلى الركاب.

أما في الشرق الأوسط، فتبدو الصورة مختلفة، إذ تسببت الحرب في اضطراب مسارات الحركة الجوية، وقد تلجأ بعض الشركات إلى عروض ترويجية لاستعادة الركاب، خصوصًا في الأسواق التي تأثرت بالتحويلات التشغيلية وتراجع الحجوزات.. غير أن استمرار ارتفاع كلفة الوقود مقارنة بالعام الماضي يجعل التخفيضات الواسعة أقل احتمالًا في المدى القريب.

ويرى محللون أن غياب سباق كبير لزيادة السعة، بسبب تأخر تسليم الطائرات وضيق الطاقة الاستيعابية في بعض المطارات وتراجع قدرة شركات الطيران منخفضة التكلفة، يمنح الناقلات فرصة أكبر للحفاظ على الأسعار الحالية.. وبالنسبة للمسافرين، فإن أي انفراج في أسعار التذاكر سيعتمد على قوة الطلب بقدر اعتماده على اتجاهات أسعار الوقود.



 

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