ما حكم ترك سنن الفطرة للبنات؟.. أمينة الإفتاء تؤكد: يُثاب الإنسان على فعلها

أجابت هبة إبراهيم، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول سنن الفطرة وما إذا كان تركها يُعد ذنبًا، موضحة أن هذه السنن هي مجموعة من الأمور التي حثّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم للمحافظة على النظافة والطهارة.

حكم ترك سنن الفطرة للبنات

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن سنن الفطرة تشمل إزالة شعر الإبط والعانة وتقليم الأظافر، وغيرها من الأمور التي تعكس عناية الإنسان بنفسه، مؤكدة أن هذه الممارسات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم النظافة التي تُعد من الإيمان.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن هذه السنن مطلوبة للبنات منذ البلوغ، ولا ترتبط بالزواج كما يظن البعض، بل تهدف إلى الحفاظ على الصحة والنظافة الشخصية، مشيرة إلى أن بعض العادات المجتمعية الخاطئة تؤخر تعليم الفتيات هذه الأمور.

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن ترك سنن الفطرة لا يُعد ذنبًا في حد ذاته إذا لم يكن عن تعمد الإهمال، لكنها من السنن المؤكدة التي يُثاب الإنسان على فعلها، ويُستحب المواظبة عليها، خاصة أن إهمالها لفترات طويلة قد يترتب عليه أضرار صحية، وقد ورد في السنة ألا تُترك أكثر من أربعين يومًا.

وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء إلى أهمية توعية الأم لابنتها بكيفية العناية بنفسها بشكل صحيح دون الحاجة إلى النظر إلى العورة المغلظة، مع جواز استخدام الوسائل الحديثة مثل الليزر وفق الضوابط الشرعية، مؤكدة أن المحافظة على هذه السنن تدخل ضمن حفظ النفس الذي أمر به الشرع.