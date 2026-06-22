أسباب غير متوقعة لضعف التركيز والذاكرة

يعاني عدد كبير من الأشخاص ضعف التركيز وعدم القدرة على تذكر الكثير من الأشياء.

ووفقا لموقع كلية الطب بجامعة هارفارد اليكم أهم أسباب عدم التركيز وضعف الذاكرة.

حالات المرضية الكامنة

يمكن أن يؤثر الاكتئاب أو اضطرابات النوم (مثل انقطاع النفس النومي) سلبًا على قدرتك على التركيز وكذلك الحال بالنسبة لآثار فقدان البصر أو السمع أو أنت تهدر مواردك المعرفية الثمينة عندما تقضي وقتًا طويلًا في محاولة فهم ما هو مكتوب على الصفحة أو مجرد سماع ما يقوله شخص ما.

الآثار الجانبية للأدوية

بعض الأدوية، وخاصة مضادات الكولين (مثل علاجات سلس البول أو الاكتئاب أو الحساسية)، يمكن أن تبطئ سرعة المعالجة وقدرتك على التفكير بوضوح.

الإفراط في شرب الكحول

يؤدي تناول كميات كبيرة من الكحول إلى إضعاف التفكير والتسبب في اضطراب النوم، مما يؤثر على التركيز.

فرط المعلومات

نتعرض لوابل من المعلومات من أجهزة التلفاز والحواسيب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وعندما تكثر هذه المعلومات، يثقل ذلك كاهل قدرتنا الذهنية.

