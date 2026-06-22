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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف توقع بروتوكولي تعاون مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الوزارة

توقع بروتوكولي تعاون مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف
توقع بروتوكولي تعاون مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف
عبد الرحمن محمد

شهدت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين الموافق 22 من يونيو 2026م، توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف (المحمودية سابقًا)، وبين هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي ودعم جهود الاستثمار والتنمية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية وتعزيز آليات الاستثمار والتنمية المستدامة.

توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف

حضر مراسم التوقيع من ديوان عام وزارة الأوقاف كل من: اللواء وئام سويلم – مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن – مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والمستشار جلال الدين عبد العاطي – المستشار القانوني لوزارة الأوقاف،  والأستاذ رفيق القاضي – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.


ومن جانب هيئة الأوقاف المصرية حضر السيد خالد الطيب – رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والأستاذ محمود النجدي – وكيل الوزارة مدير عام هيئة الأوقاف المصرية، والأستاذ وليد راضي – وكيل الوزارة للشئون القانونية بالهيئة.

كما حضر من جانب المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف (المحمودية سابقًا) السيد عبد الرحيم عمار – مساعد وزير الأوقاف رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، والمهندس يسري شرشر – العضو المنتدب بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

ويأتي توقيع هذين البروتوكولين في إطار رؤية وزارة الأوقاف نحو تطوير منظومة إدارة واستثمار الأوقاف، وتعظيم العائد منها بما يخدم مقاصد الوقف وجهود التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية.

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