انطلاق مشروع «الميكرو تياترو» غدًا بعروض مسرحية قصيرة مستوحاة من نصوص إسبانية

تستعد أكاديمية الفنون مساء غد الثلاثاء 23 يونيو، لإطلاق الفعاليات الرسمية لمشروع «الميكرو تياترو»، في تجربة مسرحية جديدة تُقدم لأول مرة داخل الأكاديمية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيس الأكاديمية.

ويقام حفل الافتتاح في السابعة مساءً، في إطار توجه يهدف إلى تقديم شكل مسرحي مختلف يعتمد على عروض قصيرة ومكثفة، مواكبًا لأحدث الاتجاهات العالمية، مع السعي إلى جذب شرائح جديدة من الجمهور، لا سيما فئة الشباب، وتنشيط الحركة المسرحية من خلال أفكار مبتكرة وإيقاع سريع.

ويُنفذ المشروع تحت إشراف الفنان علاء حسني، مدير المسرح، بينما تتولى المخرجة تغريد عبد الرحمن مهام المدير التنفيذي، وتشارك رشا زيدان في التنسيق الإعلامي للحدث.

ويشهد حفل الافتتاح تقديم استعراض فني من تصميم الدكتورة حكمت عاطف، بمشاركة طلاب وخريجي المعهد العالي للفنون المسرحية بالتعاون مع طلاب المعهد العالي للباليه، يعقبه عرض فيلم تسجيلي يستعرض فلسفة مشروع «الميكرو تياترو» وأهدافه، إلى جانب كلمات لكل من الدكتورة نبيلة حسن والفنان علاء حسني.

كما يتضمن الحفل تكريم ماجدالينا كروث، المستشار الثقافي للسفارة الإسبانية بالقاهرة، تقديرًا لإسهاماتها في دعم التعاون الثقافي والفني بين مصر وإسبانيا.

ويقدم القائمون على المشروع الأغنية الرسمية لـ«الميكرو تياترو» بصوت الفنانين شريف بهي وإسراء الجمل، بتوزيع موسيقي للدكتور خالد محسب، فيما جرى تنفيذ التصميمات البصرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بإشراف الفنان محمد الموجي، مع مونتاج لكل من شادي عليوة ومصطفى خالد، وتعليق صوتي لهايدي عبدالخالق، وتنفيذ موسيقي لمصطفى كاجو، وإضاءة وليد درويش.

وتتولى الفنانة يارا المليجي تقديم فقرات الحفل، فيما تشرف المهندسة سماح نبيل، مدير مسرح نهاد صليحة، على التجهيزات الفنية.

ويُختتم الافتتاح بالإعلان عن انطلاق أولى عروض المشروع، والتي تضم أربع مسرحيات قصيرة لا تتجاوز مدة كل منها 15 دقيقة، مأخوذة عن نصوص إسبانية مترجمة، وهي: «فوبيا المستقبل» إخراج علاء حسني، و«أزمة شرف وحقائب» إخراج محمد السوري، و«من فضلك» إخراج تغريد عبد الرحمن، و«السؤال الأخير» إخراج شادي عليوة.