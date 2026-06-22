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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نبيلة عبيد عن عملها الإذاعي الجديد : اخترت لا تطفئ الشمس بنفسي.. والدور مختلف تماما | خاص

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
تقى الجيزاوي

كشفت نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد تفاصيل مشاركتها في العمل الإذاعي الجديد المأخوذ عن رواية «لا تطفئ الشمس» للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، مؤكدة أن المشروع يحظى باهتمام خاص بالنسبة لها.

وقالت نبيلة عبيد، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إنها اختارت تقديم هذا العمل بنفسها موضحة: «أنا اللى جايباه بنفسي لأنى بحب الرواية دى جدا خاصة إن الدور حلو وجديد عليا تماما »، مشيرة إلى أن ارتباطها بأعمال إحسان عبد القدوس يعود إلى سنوات طويلة من مشوارها الفني.

وأضافت نبيلة عبيد ، قائلة: «روايات إحسان عبد القدوس بتعجبني على طول وكتير من أعمالي كانت مع إحسان عبد القدوس». 

وأوضحت أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كتابة الحلقات. 

وعلى صعيد آخر ، حسمت الفنانة نبيلة عبيد الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن تلقيها أو قراءتها سيناريوهات جديدة استعدادًا للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027، مؤكدة أن ما تم تداوله غير صحيح.

وقالت نبيلة عبيد، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إنها لا تقرأ حالياً أي أعمال درامية تخص الموسم الرمضاني المقبل، نافية ما تردد بشأن عرض أو إرسال سيناريوهات عليها خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن تركيزها في الوقت الحالي ينصب على استكمال تصوير مسلسل «جذوة»، المقرر استئناف العمل عليه خلال الأيام المقبلة، دون ارتباط بأي مشروعات أخرى تخص رمضان 2027.

أبطال مسلسل جذوة

كما أن مسلسل "جذوة" يقوم ببطولته حورية فرغلي ورشوان توفيق وطارق النهري ونرمين ماهر، ومجموعة من الفنانين السعوديين، منهم الفنانة ليلى السمان والفنان علي السبع، ولاعب الكرة العالمي سعيد العويران.

مسلسل "سكر زيادة"

وقدمت نبيلة عبيد، مسلسل سكر زيادة، عام 2020 مع الفنانة نادية الجندي. 

مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

ويشارك به عدد من ضيوف الشرف منهم، منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.

نبيلة عبيد رواية «لا تطفئ الشمس» مسلسل جذوة اعمال نبيلة عبيد ابطال مسلسل جذوة

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