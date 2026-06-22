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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التخطيط الأسبق: توليت مهام الوزارة في فترة شديدة الحساسية وكنت الأصغر سنا

وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
هاني حسين

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق، إنه ينتمي إلى الطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أنه حصل على بعثة لدراسة الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف اشرف العربي خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض عوض، ببرنامج حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يعتز بانتماءه لجامعة القاهرة وتخرجه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مؤكدًا أن هذه المرحلة كانت محطة مهمة في مسيرته العلمية والعملية.

وأوضح اشراف العربي أنه عمل في وزارة التخطيط لمدة تقارب خمس سنوات قبل توليه المنصب الوزاري، لافتًا إلى أنه عندما تولى الوزارة كان من أصغر الوزراء سنًا في ذلك الوقت، وأشار إلى أنه تولى مهام وزارة التخطيط عام 2012، في فترة وصفها بأنها شديدة الحساسية.

التخطيط مصر كريمة عوض اخبار التوك شو وزارة التخطيط

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