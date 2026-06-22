وزير التخطيط الأسبق : حازم الببلاوي مفكر اقتصادي رائع .. وحكومة إبراهيم محلب تجربة مميزة

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، أنه يعتز بمسيرته داخل وزارة التخطيط، مشددا على أنه لم يقم بأي شيء يتعارض مع قناعاته طوال فترة عمله بالوزارة.

وأوضح اشرف العربي، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض عوض، ببرنامج حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، التي تشكلت عقب ثورة 30 يونيو، كانت أقرب إلى الحكومات الائتلافية، نظرا لتنوع الخلفيات والخبرات التي ضمتها.

وأشاد اشرف العربي بالدكتور حازم الببلاوي، موضحا أنه مفكر اقتصادي رائع، مشيرا إلى أن أعضاء حكومته كانوا يجمعهم الإيمان بثورة 30 يونيو، إلى جانب حب الوطن والرغبة الصادقة في إعادة بناء مصر خلال تلك المرحلة، وأضاف أن العمل داخل حكومة المهندس إبراهيم محلب كان تجربة مميزة بالنسبة له، مؤكدا أنه استمتع كثيرا بفترة العمل ضمن هذه الحكومة.