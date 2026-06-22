وزير البترول: المصادر الرسمية هي المرجع الوحيد للحصول على بيانات الدقيقة للقطاع

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، للرد بنفسه على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث قدم عرضًا توضيحيًا شاملًا استعرض خلاله مختلف محاور عمل الوزارة، والجهود المبذولة لتعظيم الإنتاج وزيادة القيمة المضافة لقطاع البترول.



وزير البترول: نعمل بكل جهد وشفافية من أجل 120 مليون مواطن مصر

وأكد وزير البترول أن الوزارة تعمل بكل جهد وشفافية من أجل خدمة 120 مليون مواطن مصري، مشددًا على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للوزارة؛ للحصول على أي بيانات أو أرقام أو معلومات تتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية.

كما استعرض الوزير جهود التكامل والتنسيق بين مختلف وزارات الدولة لتحقيق أمن الطاقة، وضمان توفير المنتجات البترولية للمواطنين والقطاعات الصناعية، إلى جانب الخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

ومن جهته، أشاد النائب محمد الحداد، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بما تضمنه العرض التوضيحي من رؤية واضحة وشاملة تعكس حجم الجهود التي تبذلها الوزارة خلال المرحلة الماضية، وتكشف عن استراتيجية واعية تستهدف تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وأشار النائب محمد الحداد إلى أن من أبرز إنجازات وزارة البترول خلال الفترة الماضية نجاحها في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، الأمر الذي يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج والتنمية، وتسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق أمن الطاقة وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية.