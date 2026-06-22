سعر الدولار بختام التعاملات.. مفاجأة في أعلى وأقل سعر بالبنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا في ختام تعاملات اليوم بالبنوك العاملة في مصر، مع بقائه دون مستوى 50 جنيهًا للبيع والشراء، وسط متابعة من المواطنين والمستوردين لتحركات العملة الأمريكية وتأثيرها على أسعار السلع والخدمات المختلفة.

أعلى وأقل سعر للدولار



وسجل أعلى سعر للدولار اليوم 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها بنك مصر والبنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي والبنك العقاري المصري العربي.

في المقابل، سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للدولار عند 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، بفارق محدود عن أعلى الأسعار المسجلة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 49.76 جنيه للشراء، و49.855 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 49.742 جنيه للشراء، و49.881 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.

ويواصل الدولار التحرك في نطاق محدود داخل البنوك المصرية، مع استقرار نسبي في سوق الصرف وترقب المستثمرين والمتعاملين لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على سعر العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.