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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بطل من ذوي الهمم: الإعاقة لم تكن نهاية بل بداية للتحدي.. وحفظ القرآن كان سر القوة

سيد وزوجته
سيد وزوجته
محمود محسن

استضاف الإعلامي عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» سيد وزوجته آية، حيث قدّم قصة إنسانية ملهمة لبطل من ذوي الهمم واجه تحديات قاسية بعزيمة وإصرار، ونجح في تحويل الإعاقة إلى نقطة انطلاق نحو الأمل والنجاح.

وأكد الليثي في مقدمة الفقرة أنه يستضيف «بطلاً من نوع خاص»، واجه أصعب اختبارات الحياة بإيمان قوي، موضحًا أن الإعاقة لم تكن نهاية الطريق، بل بداية رحلة تحدٍ وإصرار، استطاع خلالها الضيف أن يرفع راية الأمل ويجعل من حفظ القرآن الكريم مصدر قوته وسنده في الحياة.

وخلال اللقاء، تحدث سيد عن رحلته مع حفظ القرآن الكريم، مؤكدا أنه خريج الأزهر الشريف، وتمكن من حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل لاحقًا على إجازة في الحفظ، مشيرًا إلى أنه يحرص على ورد يومي من التلاوة والمراجعة، مما منحه طاقة روحية ودافعًا للاستمرار.

وتابع أنه اختار ألا يستسلم للظروف، وقرر أن يعيش حياة طبيعية ويكون قدوة لغيره، مؤكدًا أن الإصرار والإيمان كانا طريقه لتجاوز الصعاب.

من جانبها، أوضحت زوجته آية أنها التقت به خلال إحدى مسابقات حفظ القرآن الكريم، حيث بدأت قصة تعارفهما التي تطورت إلى زواج، مؤكدة أنها كانت دائمًا داعمًا له في رحلته، وسندًا له في مواجهة التحديات.

تحويل الألم إلى قوة

واختتمت الفقرة برسالة إنسانية تؤكد أن الإرادة والإيمان قادران على تحويل الألم إلى قوة، وصناعة نماذج ملهمة تستحق التقدير.

عمرو الليثي ذوي الهمم تحديات الأزهر الشريف القرآن الكريم

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