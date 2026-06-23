مونديال 2026.. فرنسا تتقدم مبكرًا والعراق يواجه بداية صعبة

تلقى منتخب العراق ضربة موجعة خلال مواجهته أمام منتخب فرنسا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بعدما تعرض مهاجمه المخضرم أيمن حسين لإصابة أجبرته على مغادرة أرض الملعب مبكرًا، في مشهد أثار قلق الجهاز الفني والجماهير العراقية.

فرنسا تتقدم مبكرًا والعراق يواجه بداية صعبة

بدأت المباراة بإيقاع سريع من جانب المنتخب الفرنسي، الذي نجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة الخامسة عشرة عن طريق نجمه كيليان مبابي، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، ليضع منتخب بلاده في المقدمة ويصعب مهمة المنتخب العراقي منذ الدقائق الأولى.

وحاول لاعبو العراق العودة إلى أجواء اللقاء، إلا أن الأمور ازدادت تعقيدًا بعد الإصابة التي تعرض لها المهاجم أيمن حسين، والتي أثرت بشكل واضح على الأداء الهجومي للفريق.

إصابة أيمن حسين تقلق الجهاز الفني

غادر أيمن حسين أرض الملعب في الدقيقة الثانية والعشرين بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة، ولم يتمكن من استكمال المباراة، ليقرر الجهاز الفني استبداله والدفع بالمهاجم علي الحمادي.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد حجم الإصابة، ومعرفة مدى قدرته على المشاركة في المباراة الحاسمة أمام منتخب السنغال في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

خسارة جديدة تزيد الضغوط

تمثل إصابة أيمن حسين ضربة كبيرة للمنتخب العراقي، خاصة أنه يعد أحد أبرز العناصر الهجومية وأكثرهم خبرة، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المقبلة للحفاظ على آماله في البطولة.

وكان أيمن حسين قد سجل هدف العراق الوحيد في المباراة الافتتاحية أمام النرويج، والتي انتهت بخسارة أسود الرافدين بأربعة أهداف مقابل هدف، ليؤكد أهميته الكبيرة في تشكيلة المنتخب.

إنجاز تاريخي للمهاجم العراقي

رغم صعوبة مشوار المنتخب العراقي في البطولة، نجح أيمن حسين في كتابة اسمه في سجلات التاريخ، بعدما أصبح صاحب ثاني هدف للعراق في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك بعد الهدف التاريخي الذي أحرزه الراحل أحمد راضي في مرمى منتخب المكسيك خلال نسخة عام 1986.

وتترقب الجماهير العراقية نتائج الفحوصات الطبية للاعب، على أمل تعافيه سريعًا وعودته لقيادة هجوم أسود الرافدين في المواجهة المرتقبة أمام السنغال، والتي تمثل الفرصة الأخيرة لإنعاش آمال المنتخب في مواصلة مشواره بالمونديال.