عمرو محمود ياسين: عشنا لحظات رعب بعد عودة الأزمة الصحية لآيات أباظة

كشف الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها زوجته الإعلامية آيات أباظة بعد إصابتها بمرض السرطان، مؤكدًا أن الأسرة واجهت تحديات قاسية خلال رحلة العلاج.

وأوضح ياسين ، خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن زوجته خضعت العام الماضي لبرنامج علاجي تضمن أدوية وجراحة، وأن نتائج العلاج آنذاك كانت مبشرة، ما دفعهما للاحتفال بتحسن حالتها والعودة إلى حياتهما الطبيعية.

وأضاف أن الفحوصات الدورية التي أُجريت لاحقًا كشفت عن وجود مشكلات صحية جديدة، الأمر الذي استدعى بدء مرحلة علاجية أخرى، مشيرًا إلى أن هذه التجربة كانت شديدة الصعوبة نفسيًا، خاصة خلال فترات انتظار نتائج الفحوصات.

وتحدث عمرو محمود ياسين عن مشاعر القلق والخوف التي ترافقه في كل مرة ينتظر فيها تقريرًا طبيًا جديدًا، مؤكدًا أن إبلاغ زوجته بأي تطورات غير مطمئنة يُعد من أصعب المواقف التي يواجهها.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن قوة العلاقة التي تجمعه بزوجته منذ سنوات الدراسة وحتى الزواج تجعل هذه المحنة أكثر تأثيرًا عليهما، معربًا عن أمله في تجاوز هذه المرحلة الصعبة واستكمال رحلة العلاج بنجاح.