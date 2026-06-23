تركي آل الشيخ يوجه الشكر لوزير الداخلية المصري بسبب مسلسل «الأمير»

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية رسالة شكر إلى وزير الداخلية المصري.



وكتب آل الشيخ من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" أشكر معالي أخي وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية الشقيقة وكل منسوبين الوزارة المحترمين على الدعم والتسهيلات المقدمة لمسلسل الأمير وهذا الشيء ‏سينعكس على جودة العمل بإذن الله".

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والمسلسل من تأليف صلاح الجيهني، وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن المقرر أن يعرض في 2027 "حصريًا على منصة شاهد"، وفقًا لآل الشيخ.

فيلم "7DOGS"

ويشارك أحمد عز إلى جانب كريم عبدالعزيز، في بطولة فيلم "7DOGS" المعروض الآن، من قصة تركي آل الشيخ مع فريق "BigTime"، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج البلجيكيين من أصول مغربية عادل العربي، وبلال فلاح، وبميزانية تتجاوز الـ40 مليون دولار.