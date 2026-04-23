تركي آل الشيخ يكشف أبطال مسلسل “الأمير” لـ أحمد عز بمشاركة نجوم عالميين

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن القائمة الكاملة لأبطال مسلسل «الأمير» بطولة الفنان أحمد عز، وهو عمل من فكرته، وسيناريو وحوار صلاح الجهيني، ومن إخراج ستيفن هوبكنز.

أبطال مسلسل «الأمير»



ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» صورة الإعلان الرسمي للعمل، والتي تضمنت الكشف عن أبطاله، حيث يشارك في البطولة إلى جانب أحمد عز كل من أمينة خليل، وPedro Alonso نجم مسلسل La Casa de Papel، إلى جانب النجمة التركية Tuba.

والمسلسل من تأليف صلاح الجيهني، وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن المقرر أن يعرض في 2027 "حصريًا على منصة شاهد"، وفقًا لآل الشيخ.

فيلم "7DOGS"

ويشارك أحمد عز إلى جانب كريم عبدالعزيز، في بطولة فيلم "7DOGS" المُرتقب عرضه هذا العام، من قصة تركي آل الشيخ مع فريق "BigTime"، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج البلجيكيين من أصول مغربية عادل العربي، وبلال فلاح، وبميزانية تتجاوز الـ40 مليون دولار، وتم الانتهاء من تصويره في أبريل/ نيسان 2025.