الأمير.. تركي آل الشيخ يعلن عن مسلسل جديد بطولة أحمد عز

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن مشروع مسلسل تلفزيوني، وصفه بـ"واحد من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية القادمة"، من بطولة الفنان المصري أحمد عز .

و قال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، إن العمل سيكون مختلفًا في "تفاصيله وإنتاجه.. أكشن وتشويق بمعايير عالمية"، وسيتم تصويره بين الرياض والقاهرة.



ويشارك أحمد عز إلى جانب كريم عبدالعزيز، في بطولة فيلم "7DOGS" المُرتقب عرضه هذا العام، من قصة تركي آل الشيخ مع فريق "BigTime"، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج البلجيكيين من أصول مغربية عادل العربي، وبلال فلاح، وبميزانية تتجاوز الـ40 مليون دولار، وتم الانتهاء من تصويره في أبريل/ نيسان 2025.



والمسلسل من تأليف صلاح الجيهني، وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن المقرر أن يعرض في 2027 "حصريًا على منصة شاهد"، وفقًا لآل الشيخ.