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"دينية النواب" توافق على توصيات عاجلة لتحسين أوضاع الأئمة والخطباء المتعاقدين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"دينية النواب" توافق على توصيات عاجلة لتحسين أوضاع الأئمة والخطباء المتعاقدين

النائب ايهاب امام
النائب ايهاب امام
عبد الرحمن سرحان

أعلن النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، موافقة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس على عدد من التوصيات العاجلة لتحسين أوضاع الأئمة والخطباء المتعاقدين بوزارة الأوقاف، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن أوضاعهم المالية والإدارية، بحضور ممثلي وزارتي الأوقاف والمالية.

وقال النائب ، إن اللجنة شهدت مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه الأئمة والخطباء المتعاقدين، الذين يؤدون دورًا دعويًا ووطنيًا مهمًا في مختلف المحافظات، مؤكدًا ضرورة إنصافهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

وأوضح أن اللجنة انتهت إلى عدة توصيات، أبرزها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام تعاقدات جديدة تحقق الاستقرار الوظيفي للعاملين، ورفع وتحسين الأجور بما يتناسب مع طبيعة عملهم والرسالة التي يؤدونها، فضلًا عن دراسة وتنفيذ المطالب الواردة بطلب الإحاطة وإزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجههم.

وأكد إمام خلال المناقشات أهمية توفير الحماية التأمينية والاجتماعية للأئمة والخطباء غير المؤمن عليهم، مشيرًا إلى أن توفير مظلة تأمينية وصحية مناسبة لهم ولأسرهم يعد حقًا أساسيًا ويسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئة.

وأشار إلى ضرورة أن تتضمن خطة وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة رؤية واضحة لمعالجة ملف الأئمة والخطباء المتعاقدين بصورة شاملة، سواء فيما يتعلق بالأوضاع المالية أو الوظيفية أو التأمينية، بما يضمن تحسين أوضاعهم والاستفادة من خبراتهم في دعم المنظومة الدعوية.

وأضاف أن اللجنة شددت على أهمية وضع خطوات تنفيذية واضحة ومحددة لتنفيذ التوصيات، مطالبة وزارة الأوقاف بالالتزام بجدول زمني محدد، مع استمرار المتابعة البرلمانية لضمان ترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الأئمة والخطباء المتعاقدين يؤدون رسالة عظيمة في خدمة الدين والوطن، مشددًا على استمرار متابعة الملف حتى تنفيذ التوصيات وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة المهمة من أبناء وزارة الأوقاف.

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