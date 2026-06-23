وزير الصناعة: تعميق التصنيع المحلي بالصناعات الكيماوية ركيزة لدعم المشروعات القومية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع المهندس إبراهيم الشامي، المدير التنفيذي لإحدى شركات الدهانات، لبحث مشروعات الشركة الحالية في مصر واستعراض خطتها التوسعية خلال المرحلة المقبلة، بحضور عدد من قيادات الشركة والمكتب الفني للوزير ومعاونيه.

وتناول اللقاء استثمارات الشركة في مصر من خلال مصانعها بمدينة العاشر من رمضان، المقامة على مساحة 100 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 72 مليون لتر سنوياً، إلى جانب جهودها في مجال الدهانات المقاومة للحريق ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية المرتبطة بها.

الصناعات الكيماوية

وأكد الوزير أن الصناعات الكيماوية تأتي ضمن الصناعات الأساسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى ارتباطها الوثيق بقطاع التشييد والبناء والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص العمل.

تعميق المكون المحلي

وشدد هاشم على أهمية زيادة نسب المكون المحلي في التصنيع، والعمل على نقل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية المصرية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم الشامي، المدير التنفيذي للشركة، حرص الشركة على مواصلة تعزيز استثماراتها في مصر باعتبارها أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لها في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتاً إلى نجاحها في توطين صناعة الدهانات المقاومة للحريق وتصدير منتجاتها إلى عدد من الأسواق العربية والأفريقية والأمريكية.