أمهات مصر: نطالب بالسماح للطلاب باصطحاب المراوح المحمولة بلجان الثانوية العامة

واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، تغطية ومتابعة ورصد مستوي امتحانات الثانوية العامة 2026 علي مستوي الجمهورية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها، إن طلاب الثانوية العامة (نظام جديد) أدوا اليوم امتحانات اللغة الثانية وهي مادة خارج المجموع، في مواد الفرنساوي والألماني والإيطالي والاسباني، حسب اختيار كل طالب لمادة منهم، بينما أدي طلاب النظام القديم امتحان الاقتصاد والاحصاء، وهما خارج المجموع أيضا، وسط حالة من الهدوء خيمت علي امتحانات اليوم.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أنه بناءا على ردود الأفعال المرصودة، جاءت أغلب امتحانات اللغة الثانية في مستوى الطالب المتوسط، خاصة امتحان اللغة الفرنسية، الذي أسعد معظم طلاب الثانوية العامة وكذلك امتحان الألماني أيضا جاءت معظم أسئلته سهلة.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر، أن بعض الطلاب حاولوا اصطحاب مراوح صغيرة معهم داخل اللجان، نظرا لحرارة الجو، إلا أن مسؤولي اللجان رفضوا السماح لهم بدخولها، بحسب أولياء أمور الطلاب، مناشدة السماح لهم باصطحاب المراوح إلى اللجان.

كما ناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أولياء أمور الطلاب بتهيئة المناخ الملائم لهم داخل الأسرة وتشجيعهم علي التركيز في الامتحانات القادمة، خاصة أن الامتحانات القادمة هي المواد الأساسية المضافة للمجموع، وعليهم مراجعتها دون تشتيت.

على جانب آخر ، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة سير انتظام اليوم الثانى من امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة .

واطمأن الوزير من مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات على وصول صناديق الأسئلة إلى كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية في المواعيد المحددة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعمل داخل اللجان بما يضمن انتظام وانضباط العملية الامتحانية.

كما تابع الوزير، من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية عبر شاشات المتابعة والمراقبة المباشرة، للاطمئنان على انتظام دخول الطلاب والتزام جميع اللجان بالتعليمات المنظمة، والتأكد من تنفيذ إجراءات التفتيش والتأمين بدقة قبل بدء الامتحان، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في بيئة آمنة ومنضبطة.

وشدد الوزير على أهمية تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى مقار اللجان في وقت مبكر قبل بدء الامتحان، مع تنفيذ إجراءات التفتيش بدقة وحزم، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجه الوزير بضرورة التعامل بكل حزم وحسم مع أي مخالفات أو محاولات للإخلال بانضباط العملية الامتحانية، والتطبيق الكامل للتعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.