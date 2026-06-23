آندي بيرنهام عضو حزب العمال البريطاني المرشح الوحيد لخلافة ستارمر

قال كايد عمر، عضو حزب العمال البريطاني، إن آندي بيرنهام، رئيس بلدية مانشستر والعضو البرلماني المنتخب حديثًا، يعد المرشح الأبرز لخلافة كير ستارمر في قيادة الحزب، وذلك عقب استقالته من زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء.

وأضاف عمر، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزير الصحة السابق ويس ستريتين أعلن دعمه لآندي بيرنهام، ما يعزز من فرصه في تولي قيادة الحزب خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على وجود منافسين بارزين في سباق الزعامة، الأمر الذي قد يمهد لتوافق داخلي داخل الحزب حول قيادة بيرنهام للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة زادت من الضغوط على ستارمر، مؤكدًا أن عددًا من نواب حزب العمال فقدوا الثقة في قدرته على قيادة الحزب.

كما شدد على أن الحزب، رغم التباينات الفكرية داخله، يسعى للحفاظ على وحدته وتعزيز فرصه في الفوز بالانتخابات العامة المقبلة.