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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طلاب الثانوية العامة بالمحافظات: امتحان اللغات جاء سهلًا ومباشرًا وخاليًا من التعقيدات

طلاب
طلاب
قسم المحافظات

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان اللغة الأجنبية الثانية ضمن امتحانات العام الدراسي 2025/2026، وسط متابعة مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لضمان انتظام سير العملية الامتحانية داخل اللجان.


محافظة سوهاج 

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، اليوم، حيث أكد عدد كبير من الطلاب أن امتحان اللغة الفرنسية جاء في مستوى الطالب المتوسط، بينما وصف طلاب اللغة الألمانية الامتحان بأنه سهل ومباشر، مشيرين إلى أن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا لإنهاء جميع الأسئلة ومراجعتها قبل تسليم أوراق الإجابة.

ورصدت "صدى البلد" آراء الطلاب أمام عدد من اللجان الامتحانية شرق المحافظة، حيث أوضح الطلاب التي أدت امتحان اللغة الفرنسية أن الأسئلة جاءت من المنهج المقرر وخالية من التعقيدات، مع وجود بعض الجزئيات التي احتاجت إلى قدر من التركيز، لكنها لم تخرج عن مستوى الطالب المتوسط.

وقال عدد من الطلاب إن الامتحان تميز بالوضوح في صياغة الأسئلة، ما ساعدهم على التعامل معه بهدوء دون الشعور بضغط الوقت، مؤكدين أنهم تمكنوا من الإجابة عن جميع الأسئلة داخل اللجنة.

وفي المقابل، أعرب طلاب اللغة الألمانية عن سعادتهم بمستوى الامتحان، مؤكدين أنه جاء سهلًا ومباشرًا، وتضمن أسئلة مألوفة تدربوا عليها خلال العام الدراسي، الأمر الذي ساعدهم على الانتهاء من الإجابة قبل انتهاء الزمن المحدد.

محافظة المنوفية 

وأبدى الطلاب والطالبات أمام مدرسة شبين الكوم الثانوية سعادتهم من سهولة الامتحان سواء الإيطالي أو الفرنساوي أو الألماني. 

وأكد الطلاب خلو الامتحانات من أي جزئيات صعبة ووصف بعضهم امتحان اللغة الفرنسية بأنه أسهل من امتحان العام الماضي. 

وقال هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم تجهيز 104 لجنة لاستقبال 46 ألف و 818 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيراً إلى تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوي. 

محافظة جنوب سيناء 

وقالت الطالبة وسام علي، بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة طور سيناء، إن أسئلة امتحانات اللغة الفرنسية جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، معربة عن تفاؤلها خلال الامتحانات المقبلة.

وأكد الطالب أسامة إبراهيم أن الأسئلة جاءت من النماذج الاسترشادية، ومناسبة لجميع المستويات.

وأكد الطالب عمر محمود، أن الأسئلة جاءت في مناسبة لجميع المستويات، ويحتوي على بعض النقاط التي تقيس مستوى الطالب.

محافظة أسوان 

فى ثانى أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/2026 ، أكد طلاب الثانوية العامة بأسوان على سهولة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ، وأن الأسئلة جاءت فى مستوى الطالب.

وأوضح عدد من الطلاب بأن امتحانى اللغة الفرنسية واللغة الألمانية تضمن أسئلة مباشرة ومن داخل المنهج الدراسى ، وأن الوقت المخصص للإجابة كان كافيا لمراجعة الحل.

طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية امتحانات العام الدراسي 20252026

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