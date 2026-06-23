الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة 219 من زاد العزة إلى قطاع غزة

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، أن الجانب المصري يشهد حالة من التأهب القصوى استعداداً لاستقبال دفعة جديدة من المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية، وفق خطة أعدتها وزارة الصحة تشمل مستشفيات شمال سيناء وعدداً من المستشفيات المتخصصة بالقاهرة للحالات الحرجة.

وأوضح قاسم أن المرضى سيخضعون لفحوصات طبية أولية فور وصولهم إلى الجانب المصري من المعبر، قبل توزيعهم على المستشفيات بحسب طبيعة حالتهم الصحية، مشيراً إلى عودة دفعة جديدة من الفلسطينيين الذين تلقوا العلاج في مصر وخارج القطاع، بعد استكمال إجراءات عبورهم إلى غزة.

وأضاف أن الهلال الأحمر المصري دفع خلال الساعات الماضية قافلة جديدة من مساعدات "زاد العزة" إلى القطاع عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية والمستشفيات داخل غزة.