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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: زيادة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة المحور الأساسي لتحقيق اقتصاد قوي

حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ
حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت مقومات أساسية لم تكن موجودة من قبل، من بينها تطوير الموانئ والمطارات وتوفير الطاقة والبنية التحتية اللازمة لدعم النشاط الصناعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بتشجيع الصناعة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال الخولي إن الوضع الحالي لا يمكن مقارنته بما كان عليه قبل 15 عامًا، مؤكدًا أن هناك طفرة حقيقية حدثت في توفير الإمكانيات التي تحتاجها الصناعة، وبالتالي لم تعد المشكلة الأساسية مرتبطة بغياب الطرق أو الطاقة أو البنية التحتية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على ترتيب الأولويات ومعالجة التحديات الحقيقية التي تواجه القطاع الصناعي، موضحًا: "لا يمكن أن نشتكي من طرق أو طاقة أو غيره، ولكن أصبحنا نبحث عن الأولويات التي تحقق أكبر عائد اقتصادي".

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ على أن الهدف لا يجب أن يكون فقط الوصول إلى رقم محدد للصادرات، سواء 100 مليار دولار أو 50 مليار دولار، وإنما الأهم هو تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات وتقليل الفجوة بينهما.

وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية تمثل المحور الأساسي لتحقيق اقتصاد قوي، مشيرًا إلى أهمية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها أحد محركات النمو وتوفير فرص العمل.

حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن مجلس الشيوخ

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