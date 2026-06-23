ربط المنافذ التموينية بشبكة إلكترونية موحدة ضمن خطة تطوير التجارة الداخلية

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، اجتماعًا مع وفد شركة فودافون مصر، لبحث أوجه التعاون المشترك في تنفيذ المشروع القومي “CARRY ON”، والذي يستهدف تطوير المنافذ التموينية والتجارية وتحويلها إلى منافذ حديثة تعمل وفق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية.

حضر الاجتماع من جانب شركة فودافون مصر السيد محمود الخطيب نائب رئيس الشركة لقطاع الأعمال، والسيد مأمون قداح رئيس قسم المبيعات، والسيد محمد بلبع رئيس قسم الحوسبة السحابية والحلول المتكاملة، والسيد رامي عطالله مدير أول إدارة مبيعات القطاع الحكومي، والدكتور خالد جاد مدير أول التحول الرقمي، والسيد أحمد بيومي نائب مدير إدارة الشؤون العامة.

كما حضر من جانب الوزارة السيد أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والسيد أحمد طه مدير التواصل والتنسيق بمشروع “CARRY ON”.

وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية التكنولوجية والاتصالات، وتوفير حلول الحوسبة السحابية، وربط المنافذ إلكترونيًا، وتطوير نظم التشغيل وإدارة البيانات، إلى جانب مناقشة آليات الاستفادة من الحلول الذكية والتطبيقات الرقمية الحديثة لدعم تشغيل وإدارة المنافذ التموينية والتجارية ضمن المشروع.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع “CARRY ON” يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته، من خلال توفير أدوات الإدارة الذكية والرقابة الفعالة وتحسين كفاءة التشغيل داخل المنافذ.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على بناء نموذج متكامل للمنافذ الحديثة يجمع بين جودة الخدمة وكفاءة الإدارة واستخدام التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتحسين تجربة المواطن، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة للاستفادة من خبراتها في دعم خطط التطوير والتحول الرقمي.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو شركة فودافون مصر مجموعة من الحلول والخدمات التكنولوجية التي يمكن توظيفها لدعم مشروع “CARRY ON”، بما يشمل خدمات الاتصالات والربط الشبكي، والحوسبة السحابية، وإدارة البيانات، ومنصات التشغيل الرقمية، والحلول الذكية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي للمنافذ وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات متطورة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لدراسة فرص التعاون الفني والتكنولوجي ووضع آليات تنفيذية تسهم في دعم أهداف مشروع “CARRY ON” وتعزيز مسار التحول الرقمي داخل منظومة التجارة الداخلية بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي حديث وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.