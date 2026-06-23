قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة
وزير التموين يبحث مع وفد بولندي تعزيز التعاون في الأمن الغذائي وتجارة الحبوب
الأوقاف: 170.5 مليون جنيه دعما لـ46.8 ألف مستفيد عبر إدارة البر |خاص
الفراخ تعود للخلف| تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن: تبدأ من 50 جنيهًا
إعلامي عن تريزيجه: لاعب سالك وربنا يوفقه
ترامب: إيران وافقت بشكل تام وكامل على عمليات التفتيش النووي
رسميًا.. برشلونة يعلن ضم حمزة عبدالكريم بشكل نهائي حتى 2029
الأزهر للفتوى: قضاء حوائج الناس من أعظم أبواب الخير وجبر الخواطر
وزير الصناعة أمام الشيوخ: نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات عام 2030
مليون دولار لا تكفي.. كيف تعطل الخلافات المالية انتقال تريزيجيه إلى الدوري السعودي؟
وزير خارجية باكستان: هجمات إسرائيل على لبنان كادت أن تعرقل التوصل لاتفاق قبل محادثات أمريكا وإيران
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ربط المنافذ التموينية بشبكة إلكترونية موحدة ضمن خطة تطوير التجارة الداخلية

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، اجتماعًا مع وفد شركة فودافون مصر، لبحث أوجه التعاون المشترك في تنفيذ المشروع القومي “CARRY ON”، والذي يستهدف تطوير المنافذ التموينية والتجارية وتحويلها إلى منافذ حديثة تعمل وفق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية.

حضر الاجتماع من جانب شركة فودافون مصر السيد محمود الخطيب نائب رئيس الشركة لقطاع الأعمال، والسيد مأمون قداح رئيس قسم المبيعات، والسيد محمد بلبع رئيس قسم الحوسبة السحابية والحلول المتكاملة، والسيد رامي عطالله مدير أول إدارة مبيعات القطاع الحكومي، والدكتور خالد جاد مدير أول التحول الرقمي، والسيد أحمد بيومي نائب مدير إدارة الشؤون العامة.

كما حضر من جانب الوزارة السيد أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والسيد أحمد طه مدير التواصل والتنسيق بمشروع “CARRY ON”.

وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية التكنولوجية والاتصالات، وتوفير حلول الحوسبة السحابية، وربط المنافذ إلكترونيًا، وتطوير نظم التشغيل وإدارة البيانات، إلى جانب مناقشة آليات الاستفادة من الحلول الذكية والتطبيقات الرقمية الحديثة لدعم تشغيل وإدارة المنافذ التموينية والتجارية ضمن المشروع.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع “CARRY ON” يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته، من خلال توفير أدوات الإدارة الذكية والرقابة الفعالة وتحسين كفاءة التشغيل داخل المنافذ.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على بناء نموذج متكامل للمنافذ الحديثة يجمع بين جودة الخدمة وكفاءة الإدارة واستخدام التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتحسين تجربة المواطن، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة للاستفادة من خبراتها في دعم خطط التطوير والتحول الرقمي.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو شركة فودافون مصر مجموعة من الحلول والخدمات التكنولوجية التي يمكن توظيفها لدعم مشروع “CARRY ON”، بما يشمل خدمات الاتصالات والربط الشبكي، والحوسبة السحابية، وإدارة البيانات، ومنصات التشغيل الرقمية، والحلول الذكية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي للمنافذ وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات متطورة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لدراسة فرص التعاون الفني والتكنولوجي ووضع آليات تنفيذية تسهم في دعم أهداف مشروع “CARRY ON” وتعزيز مسار التحول الرقمي داخل منظومة التجارة الداخلية بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي حديث وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزارة التموين التجارة الداخلية شركة فودافون مصر المنافذ التموينية والتجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

منتخب مصر

عمرو سلامة بعد فوز المنتخب: كل اللاعبين أبطال ماعدا واحد

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

هانز فليك منحه الفرصة.. برشلونة يكافئ حمزة عبد الكريم بعقد طويل الأمد

أشرف العربي

رئيس معهد التخطيط القومي يلتقي دارسي برنامج الماجستير المهني الرقمي في المتابعة والتقييم

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

بالتعاون مع الصندوق السيادي.. وزير الاستثمار: إطلاق صناديق لدعم الصناعة والمواهب الرياضية

بالصور

ساندوتشات الكفتة البيتي بطعم المطاعم.. وصفة اقتصادية مثالية للنادي والمصيف والرحلات الصيفية

ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد