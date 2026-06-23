هل العطش المستمر في الصيف طبيعي؟.. خبيرة تغذية توضح متى يتحول إلى علامة خطر

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد شعور الكثيرين بالعطش نتيجة فقدان الجسم لكميات أكبر من السوائل عبر التعرق.

ورغم أن الإحساس بالعطش يعد استجابة طبيعية تساعد الجسم على الحفاظ على توازنه المائي، فإن استمرار العطش بشكل متكرر ومبالغ فيه قد يكون في بعض الأحيان مؤشرًا على مشكلة صحية تستدعي الانتباه.

وتوضح خبيرة التغذية سكينة جمال، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الشعور بالعطش في الأيام الحارة أمر طبيعي، خاصة عند التعرض المباشر للشمس أو ممارسة الأنشطة البدنية، إلا أن هناك حالات يصبح فيها العطش المستمر جرس إنذار لا ينبغي تجاهله.

لماذا يزداد العطش في الصيف؟

تقول سكينة جمال إن الجسم يعتمد على التعرق كوسيلة طبيعية لتنظيم درجة الحرارة الداخلية، وعندما ترتفع درجات الحرارة يفقد الجسم الماء والأملاح المعدنية بصورة أكبر، ما يدفع الدماغ إلى إرسال إشارات تحفز الشعور بالعطش لتعويض السوائل المفقودة.

وأضافت أن الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلًا خارج المنزل أو يمارسون الرياضة في الأجواء الحارة يكونون أكثر عرضة لفقدان السوائل، وبالتالي يشعرون بالعطش بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

متى يصبح العطش علامة خطر؟

بحسب خبيرة التغذية، فإن العطش الطبيعي يختفي عادة بعد شرب كمية كافية من الماء، أما إذا استمر الشعور بالعطش رغم الترطيب الجيد فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة صحية تحتاج إلى تقييم طبي.

وأشارت إلى أن من أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه:

الشعور بالعطش الشديد طوال اليوم.

جفاف الفم بشكل مستمر.

كثرة التبول بصورة غير معتادة.

الإرهاق والتعب دون سبب واضح.

فقدان الوزن غير المبرر.

تشوش الرؤية أحيانًا.

الصداع المتكرر والدوخة.

وأكدت أن هذه الأعراض قد ترتبط ببعض الحالات الصحية مثل ارتفاع مستويات السكر في الدم أو اضطرابات الكلى أو اختلال توازن الأملاح في الجسم.

أطعمة ومشروبات تزيد الشعور بالعطش

وأوضحت سكينة جمال أن بعض العادات الغذائية قد تزيد الإحساس بالعطش خلال الصيف، من بينها الإفراط في تناول الأطعمة المالحة مثل المخللات والوجبات السريعة، بالإضافة إلى المشروبات الغنية بالكافيين وبعض المشروبات الغازية التي قد تساهم في فقدان المزيد من السوائل.

كما أن الإكثار من الحلويات والأطعمة عالية السكر قد يدفع الجسم إلى طلب المزيد من الماء، ما يؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش.

كيف تحافظ على ترطيب جسمك؟

تنصح خبيرة التغذية بالحرص على شرب الماء بانتظام طوال اليوم وعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش الشديد، لأن الإحساس بالعطش قد يكون دليلاً على بدء الجسم بالفعل في فقدان جزء من احتياجاته من السوائل.

كما توصي بتناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار والبرتقال والخس، مع تقليل التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة.

وأضافت أن مراقبة لون البول تعد من الطرق البسيطة لتقييم حالة الترطيب، إذ يشير اللون الأصفر الفاتح غالبًا إلى حصول الجسم على كمية مناسبة من السوائل، بينما قد يدل اللون الداكن على الحاجة إلى زيادة شرب الماء.

متى يجب استشارة الطبيب؟

تؤكد سكينة جمال أن استمرار العطش الشديد لأيام متتالية رغم شرب كميات كافية من الماء يستدعي مراجعة الطبيب، خاصة إذا كان مصحوبًا بكثرة التبول أو الإرهاق أو فقدان الوزن.