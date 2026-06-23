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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انهيار في أسعار الذهب.. وشعبة المجوهرات تكشف مفاجآت الفترة المقبلة

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 حالة من التراجع الملحوظ، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار تقلبات السوق المحلية والعالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية على النحو التالي وفقاً لما نقلته قناة الأولي المصرية:

عيار 18: 5,014 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5,850 جنيهًا للجرام

عيار 24: 6,685 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 46,800 جنيه

تراجع مستمر للأسبوع السادس

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب تشهد تراجعًا مستمرًا خلال هذه الفترة، موضحًا أن المعدن الأصفر فقد جزءًا كبيرًا من المكاسب التي حققها في بداية عام 2026.

وأشار في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الذهب يواصل الانخفاض في السوق المصرية للأسبوع السادس على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام.

الذهب ملاذ آمن ولكن الاستثمار يحتاج إلى صبر

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن الذهب يظل أحد أهم الملاذات الآمنة للاستثمار، مؤكدًا أن من يرغب في الادخار أو الاستثمار طويل الأجل يمكنه الاعتماد على الذهب، بشرط الاحتفاظ به لفترة زمنية مناسبة لتحقيق عائد جيد.

وأضاف أن الاستثمار في الذهب لا يعتمد على المكسب السريع، وإنما على المدى الطويل.

نصائح للمستهلكين

ووجه “ميلاد” نصيحة للمواطنين بضرورة شراء الذهب من أماكن موثوقة ومعتمدة، مشددًا على أن التعامل مع محلات الذهب الرسمية يضمن جودة المنتج ومطابقته للمواصفات.

وقال: «اللي اشترى من محل ذهب ما يقلقش، لكن التعامل مع مصادر غير معروفة قد يعرض المستهلك لمخاطر».

رقابة واستقرار بالسوق

وأشار إلى وجود أجهزة رقابية تتابع السوق بشكل مستمر لرصد أي مخالفات، وهو ما يعزز ثقة المستهلكين ويسهم في استقرار حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

توقعات بارتفاع الأسعار

وفي سياق متصل، رجح رئيس شعبة الذهب احتمال ارتفاع الأسعار خلال الربع الأخير من العام الجاري، نتيجة تغيرات اقتصادية عالمية وحركة الأسواق، ما قد يعيد الذهب إلى مسار الصعود مرة أخرى.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

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