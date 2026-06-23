شركة نوفو نورديسك تجمع خبراء الرعاية الصحية في قمة أفريقية “REACH”لمواجهة التحديات المتزايدة للأمراض غير السارية و منها السمنة والسكري وأمراض القلب

استضافت شركة نوفو نورديسك فعاليات قمة REACH الأفريقية 2026 في القاهرة، بمشاركة450 طبيب من نخبة المتخصصين في الرعاية الصحية من مختلف الدول الأفريقية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو، في خطوة تهدف إلى دعم تطوير رعاية أمراض القلب والأيض ومواجهة التحديات المتزايدة للأمراض غير السارية في القارة.

وشهدت القمة برنامجًا علميًا وتدريبيًا متكاملًا، استُهل في 17 يونيو بانعقاد قمة قادة الرأي الرقميين في أفريقيا (Digital Opinion Leaders )، التي سلطت الضوء على دور المنصات الرقمية في رفع الوعي الصحي وتعزيز التواصل الفعّال مع المرضى، من خلال تبني ممارسات تواصل مسؤولة ومبنية على المعرفة العلمية.

كما تضمن اليوم الأول إطلاق برنامج "Sema Rising Star"، الذي ركّز على تطوير مهارات التواصل والعرض العلمي لدى الكوادر الطبية، بما يعزز من قدرتهم على نقل المعلومات الطبية بشكل واضح ومؤثر.

واختُتمت الفعاليات بقمة أفريقيا لأمراض القلب والأيض يومي 18 و19 يونيو، والتي مثّلت المحور العلمي الرئيسي، حيث ناقش المشاركون أحدث المستجدات في إدارة أمراض مثل السمنة وداء السكري من النوع الثاني، مع التأكيد على أهمية تبني نهج علاجي متكامل يضع المريض في صميم العملية العلاجية.

وتناولت الجلسات العلمية سبل تطبيق أحدث الأدلة الطبية في الواقع العملي داخل أنظمة الرعاية الصحية المختلفة في أفريقيا، مع التركيز على أهمية التدخل المبكر، وتعزيز التكامل بين التخصصات الطبية، وتحسين مسارات علاج المرضى لتحقيق نتائج صحية أفضل.

وفي تعليقها على الحدث، قالت ماليكا دي ماييار، نائب رئيس منطقة أفريقيا بشركة نوفو نورديسك:

"تواجه أنظمة الرعاية الصحية في أفريقيا تحديات متزايدة نتيجة الانتشار المتنامي لأمراض القلب والأيض، ما يستدعي تبني نهج متكامل يعتمد على الأدلة العلمية ويعزز التعاون بين مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب الاستثمار المستدام في تطوير الكفاءات. ومن خلال قمة REACH، نسعى إلى دعم هذه الجهود وتمكين مقدمي الرعاية الصحية من تقديم خدمات صحية أكثر تكاملًا وفاعلية."

وتؤكد المؤشرات الحالية الحاجة إلى تسريع الجهود في هذا المجال، في ظل تزايد معدلات الإصابة بالسكري والسمنة، ما يفرض ضغوطًا إضافية على أنظمة الرعاية الصحية، ويبرز أهمية الوقاية والتوعية والتدخل المبكر.

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن حسن، المدير العام لشركة نوفو نورديسك مصر وليبياإلى أن:

"مثل هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية تدعم تحسين جودة الرعاية الصحية في أفريقيا."

وتأتي قمة REACH في إطار التزام نوفو نورديسك المستمر بدعم تطوير الأنظمة الصحية في أفريقيا، من خلال تعزيز المعرفة العلمية، وبناء القدرات، ودعم نماذج رعاية مستدامة تركز على احتياجات المرضى.

نبذة عن نوفو نورديسك

نوفو نورديسك هي شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية، تأسست عام 1923 ويقع مقرها الرئيسي في الدنمارك. ويتمثل هدفنا في إحداث تغيير للتغلب على الأمراض المزمنة الخطيرة، اعتمادًا على إرثنا في مجال السكري.

ونحقق ذلك من خلال ريادة الاكتشافات العلمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى أدويتنا، والعمل على الوقاية من الأمراض وفي النهاية علاجها.

ويعمل لدى نوفو نورديسك حوالي 68,800 موظف في 80 دولة، وتُسوّق منتجاتها في نحو 170 دولة.

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هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية

Notification Code ONA5365/062026

