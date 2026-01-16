نوفو نورديسك تعلن عن إطلاق ويجوفي في مصر وهو علاج من فئة GLP-1 معتمد لعلاج السمنة وزيادة الوزن لدى البالغين والمراهقين من سن 12 عاما الذين يعانون من مشاكل صحية تتعلق بالوزن

أعلنت شركة نوفو نورديسك، الشركة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، عن وصول دواء ويجوفي (محلول سيماجلوتايد للحقن) إلى مصر. سيماجلوتايد من فئة GLP-1. يُستخدم ويجوفي® كعلاج مساعد بجانب نظام غذائي منخفض السعرات وزيادة النشاط البدني لإدارة الوزن، بما في ذلك فقدان الوزن والحفاظ عليه، لدى البالغين والمراهقين (من عمر 12 سنة).

ويجوفي معتمد لعلاج السمنة لدى البالغين الذين يعانون من السمنة (مؤشر كتلة الجسم ≥30 كجم/م²)، أو زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم من ≥27 كجم/م² إلى <30 كجم/م²) مع وجود مرض واحد على الأقل مرتبط بالوزن (مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري من النوع الثاني، أو ارتفاع الدهون الغير صحية)، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي منخفض الطاقة وزيادة النشاط البدني.

تمثل السمنة تحديًا كبيرًا للصحة العامة. ووفقًا لتقرير الأطلس العالمي للسمنة 2025، يعيش حوالي 48% من البالغين في مصر مع السمنة. وعلى الصعيد العالمي، تشير بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2022 إلى أن واحدًا من كل ثمانية أشخاص في العالم يعاني من السمنة، بما في ذلك حوالي 2.5 مليار بالغ (18 عامًا فأكثر) يعانون من زيادة الوزن و890 مليون يعانون من السمنة. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 390 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا يعانون من زيادة الوزن و160 مليونًا يعانون من السمنة.

ترتبط السمنة بمضاعفات صحية محتملة، بما في ذلك السكري من النوع الثاني، أمراض الكبد، أمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول الضار ("السيء")، وبعض أنواع السرطان.

قال الدكتور أيمن حسن، المدير العام لشركة نوفو نورديسك مصر وليبيا: "يمثل إطلاق ويجوفي في مصر تقدمًا في علاج السمنة ويعكس التزام نوفو نورديسك تجاه الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض في بلدنا. وأؤكد أنه من الضروري أن يتم وصف أي علاج دوائي ومتابعته من قبل متخصص في الرعاية الصحية."

مؤتمر صحفي لإطلاق عقار ويجوفي في مصر



على مدار 100 عام، كانت شركتنا في طليعة تطوير أدوية السكري. والآن، وبالاستناد إلى أكثر من 25 عامًا من البحث، نحن رواد في الإدارة الطبية للسمنة. الأدوية التي طورناها تفيد ملايين الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وتوفر لمقدمي الرعاية الصحية خيارات وأدوات جديدة لتحسين علاج السمنة وتقليل مخاطر الأمراض المهددة للحياة المرتبطة بها.

وأضافت ماليكا دي مايارد، رئيسة منطقة الأعمال في إفريقيا بشركة نوفو نورديسك: "الابتكار جزء أساسي من هدفنا؛ كرواد في علم السمنة، نعمل على جعل السمنة أولوية صحية ودعم الوصول الأفضل إلى الرعاية المبنية على الأدلة. هدفنا هو العمل بشكل تعاوني مع مقدمي الرعاية الصحية والجهات الحكومية والمجتمع لتحقيق مجتمع أكثر صحة."

نبذة عن شركة نوفو نورديسك



نوفو نورديسك هي شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية ولها تاريخ يمتد لأكثر من 100 عام في رعاية مرضى السكري. وبناءً على هذا الأساس، تهدف الشركة إلى إحداث تغيير للقضاء على الأمراض المزمنة الخطيرة — من السكري والسمنة إلى اضطرابات الدم والغدد النادرة — من خلال الريادة في الاكتشافات العلمية، وتوسيع الوصول إلى الأدوية، والعمل على الوقاية والعلاج النهائي للأمراض. تلتزم الشركة بممارسات أعمال مسؤولة وطويلة الأمد تحقق قيمة مالية واجتماعية وبيئية.

هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية

Approval Code (No.) SF0025OA5662/012026