قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: أتمني زيادة أعداد المحترفين.. ومواجهة نيجيريا قوية للغاية.. فيديو
أحد أبطال حرب أكتوبر.. من هو الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية الذي وافته المنية اليوم؟
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو
منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم
بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: فحص أكثر من 9 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الانيميا
الانيميا
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إتمام  فحص 9 ملايين و24 ألفًا و940 طالبًا في مدارس الجمهورية، منذ انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ بداية العام الدراسي في 5 أكتوبر 2025 وحتى الآن.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف جميع طلاب المرحلة الابتدائية – مصريين وغير مصريين مقيمين في مصر – عبر أكثر من 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة في جميع المحافظات، وتستمر طوال العام الدراسي.

تشمل خدمات المبادرة إجراء مسح طبي شامل يتضمن:

• قياس الوزن والطول

• قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم

• الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية

في حال اكتشاف أي إصابة، يتم تحويل الطالب فورًا إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج مجانًا، مع تسليمه كارت متابعة يحتوي على بياناته الشخصية لضمان المتابعة الدورية المستمرة.

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الفرق الطبية المشاركة تضم 2000 فريق طبي مدرب تدريبًا عاليًا على بروتوكولات الفحص والتشخيص ومعايير مكافحة العدوى، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوزيع الفحوصات على مدار العام لتجنب التكدس.

منسق المبادرة الرئاسية

من جانبه، أشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن فرق التثقيف الصحي تقوم بتوعية الطلاب بالعادات الصحية السليمة والإجراءات الوقائية، فيما يمكن للمواطنين الاستفسار عن أي تفاصيل عبر الخطين الساخنين 106 و105.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة على صحة أبنائها الطلاب، وتعزيز الوقاية من أمراض سوء التغذية في مرحلة مبكرة، لضمان جيل صحي وسليم يساهم في بناء مستقبل مصر.

الصحة وزارة الصحة الأنيميا السمنة التقزم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

أبرز نشاطات وزارة الإسكان خلال الأسبوع.. فيديو جراف

صورة ارشيفية

بعد انتقاد الرئيس لارتفاع الواردات.. «خبراء الضرائب» يحددون 4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل

أسعار الذهب في السعودية

ارتفاع أسعار الذهب بالسعودية اليوم الجمعة 16 يناير 2026

بالصور

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد