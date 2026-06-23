ضبط المتهمين بالتعدى على طالب بسلاح أبيض بالمنصورة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة "ملاكى" بالتعدى على شقيقه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته والإدعاء بحيازتهم أسلحة نارية بالسيارة والزعم بعدم إتخاذ الأجهزة الأمنية إجراءات حيالهم.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة المنصورة من (طالب "شقيق الشاكى" مصاب بجروح قطعية - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (3 أشخاص) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته لرفضه الإجابة عن أسئلتهم بشأن أحد جيرانه ، وتم ضبط 2 من مرتكبى الواقعة فى حينه،.

وفى وقتٍ لاحق أمكن ضبط الثالث (له معلومات جنائية) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وقرروا بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية ونفوا حيازتهم لأية أسلحة نارية ، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة فى الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبمواجهة القائم على النشر نفى مشاهدته لأسلحة نارية بسيارة المشكو فى حقهم أو تواطؤ الأجهزة الأمنية معهم وأقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو قبل القبض على المتهم الثالث ليتسنى ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.