باكستان: ملف الصواريخ الباليستية لم يكن مطروحا في التفاهمات الأمريكية الإيرانية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لم تتضمن أي بنود تتعلق بالصواريخ الباليستية، موضحاً أن هذا الملف لم يكن مطروحاً للنقاش خلال المحادثات بين الجانبين.

وقال شريف، الثلاثاء، إن إيران تتمتع بالحق ذاته الذي تمتلكه دول أخرى في ما يتعلق بالصواريخ الباليستية، مشدداً على ضرورة تجنب اتباع معايير مزدوجة في التعامل مع هذه القضية.

وأضاف أن هناك جهات تسعى إلى تقويض جهود التهدئة والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى وجود أطراف لا ترغب في خروج إيران من أجواء الحرب والتوتر.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي وصل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.