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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 35 رحلة طيران دولية اليوم.. والسياح يتدفقون من بولندا وأوروبا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، حركة تشغيل سياحية نشطة، مع استقبال 35 رحلة طيران دولية قادمة من مختلف المطارات، تقل على متنها آلاف السائحين من جنسيات متعددة، بالتزامن مع استمرار انتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مدن جنوب البحر الأحمر.

وتشهد صالات الوصول بالمطار توافدًا مستمرًا للرحلات القادمة من عدد من الأسواق الأوروبية، وسط استعدادات مكثفة من الجهات العاملة بالمطار لتيسير إجراءات الوصول، وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والخدمات المختلفة، قبل انتقال السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

وتتصدر الرحلات القادمة من المطارات البولندية حركة الوصول اليوم، في مؤشر على استمرار الإقبال الأوروبي على مدينة مرسى علم خلال الموسم الصيفي، إلى جانب الرحلات القادمة من أسواق سياحية أخرى.

وتعد مرسى علم واحدة من أبرز المقاصد السياحية على ساحل البحر الأحمر، لما تتمتع به من شواطئ خلابة ومواقع متميزة للغوص والأنشطة البحرية، وهو ما يدعم استمرار تدفق الرحلات الدولية وارتفاع معدلات الحركة السياحية بالمدينة.

البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة مدينة القصير

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