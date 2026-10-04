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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"البحوث الزراعية" ينظم ورشة عمل لمناقشة نتائج البرامج البحثية للموسم الشتوي السابق

البحوث الزراعية
البحوث الزراعية
شيماء مجدي

نظّم معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل لمناقشة نتائج البرامج البحثية للموسم الشتوي السابق للمحاصيل المختلفة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت متابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بضرورة تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وتوجيه مخرجاته لخدمة الإنتاج الزراعي والمزارعين، فضلًا عن تحديد أولويات العمل البحثي خلال المرحلة المقبلة.

وافتتح فعاليات الورشة الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإنتاج،  والدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، وبحضور عدد من الوزراء السابقين ورؤساء مركز البحوث الزراعية السابقين، ومديري المعاهد والمعامل المركزية، ولفيف من الباحثين والمتخصصين، إلى جانب ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وتناولت الورشة نتائج البرامج البحثية الخاصة بعدد من المحاصيل الشتوية الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والشعير ومحاصيل الأعلاف والبقوليات الشتوية والكتان والبصل، كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي، ومناقشة آليات تطوير البرامج البحثية بما يتوافق مع احتياجات القطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد نائب رئيس المركز، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية، ومن بينها معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وتمكينها من أداء دورها في خدمة منظومة الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية والبنية التحتية المتاحة.
وأشار إلى أهمية توجيه الإمكانيات البحثية والمحطات والمعامل نحو القضايا ذات الأولوية التي تواجه الزراعة المصرية، بما يسهم في تحقيق أقصى عائد من الاستثمار في البحث العلمي وتحويل مخرجاته إلى حلول تطبيقية تخدم الإنتاج والمزارعين.

وشدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، خاصة شباب الباحثين، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفاعلة في المشروعات والبرامج البحثية، مع توفير بيئة علمية محفزة على الابتكار وتطوير القدرات البحثية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كبار الباحثين وتعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة لضمان نقل المعرفة واستدامة التطوير العلمي.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية الدولية والإقليمية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة، مع توجيه هذه الشراكات لخدمة الأولويات البحثية المصرية، مشيرًا إلى ضرورة أن يشمل التعاون تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وبناء القدرات وتبادل الباحثين والخبراء ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها بما يتناسب مع الظروف المحلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجاهد عمار مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية أن ورشة العمل تستهدف، إلى جانب استعراض نتائج الموسم البحثي، تحليل هذه النتائج واستخلاص الدروس المستفادة، وتحديد أولويات البرامج البحثية للموسم المقبل، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للبحث العلمي تتحقق عندما تتحول نتائجه إلى توصيات وممارسات زراعية قابلة للتطبيق تصل إلى المزارع.
وأضاف أن ذلك يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل وخفض تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة استخدام الموارد، لافتًا إلى أن المحاصيل الحقلية تواجه تحديات متزايدة، من بينها التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية والملوحة والآفات والأمراض، فضلًا عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وهو ما يتطلب برامج بحثية أكثر مرونة وقدرة على تقديم حلول عملية.

ودعا مدير المعهد الباحثين إلى الالتزام بأعلى معايير الجودة العلمية ورفع دقة البيانات وتعزيز العمل الجماعي والتكامل بين التخصصات، مع تجنب تكرار الجهود البحثية وتوجيه الموارد نحو القضايا الأكثر ارتباطًا باحتياجات الإنتاج والمزارعين، مؤكدًا أهمية الخروج بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ تميز بين النتائج القابلة للتطبيق وتلك التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة.

وشهدت الورشة تكريم عددا من الرواد الراحلين تقديرًا لإسهاماتهم في خدمة القطاع الزراعي، إلى جانب تكريم نخبة من الأساتذة والباحثين، مع التأكيد على ضرورة تكامل جهود الباحثين والقيادات العلمية والمؤسسات الوطنية والدولية والقطاع الخاص، بما يدعم دور معهد بحوث المحاصيل الحقلية في تطوير المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة استخدام الموارد وخدمة المزارع المصري، ودعم توجهات الدولة نحو بناء منظومة زراعية أكثر إنتاجية وكفاءة واستدامة.

البحوث الزراعية الموسم الزراعي الموسم الزراعي الشتوي ورشة عمل

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