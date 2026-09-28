نقيب الفلاحين يكشف حقيقة الحشرة التي ضربت الطماطم.. وأستاذ بمركز البحوث الزراعية يعلق

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن معظم الأراضي المزروعة بالطماطم تضربها السوسة، حيث تظهر على هيئة ثقوب في ثمرة الطماطم.

وصرح أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حضرة المواطن” بأن هذه الطماطم المصابة بالسوسة تُباع بأسعار متدنية للغاية، مشيرا إلى أنها معروضة بكميات كبيرة في الأسواق.

ولفت إلى أن سعر هذه الطماطم يتراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلوجرام، مؤكدًا أن المزارعين يتكبدون خسائر كبيرة بسبب انتشار هذه السوسة.

ونوه أن رش هذه الأراضي بأغلب المبيدات أمر غير مجدٍ، بسبب قدرة هذه السوسة على مقاومة المبيدات الموجودة، ووصفها بأنها حشرة خطيرة جدًا تضر بالمزارع بشكل كبير.

ونوه إلى أن الفدان الذي كان ينتج في السابق 1500 عدَّاية طماطم، تناقصت إنتاجيته إلى أقل من 700 عدَّاية بسبب هذه السوسة.

في المقابل، رد الدكتور عبد الحميد حبشي، الأستاذ بمعهد الإنتاج ورئيس قسم الخُضر ذاتية التلقيح بمعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، بأن الأمر تحت السيطرة.

وقال عبد الحميد حبشي، إن هذه الحشرة كان من الصعب السيطرة عليها عند ظهورها للمرة الأولى قبل 18 عامًا، لكن بعد الدراسات التي أُجريت في مركز البحوث الزراعية أصبحت هذه السوسة تحت السيطرة.

وأوضح أن الفلاح الملتزم بالبروتوكول الذي وُضع بشأن هذه الحشرة لا يعاني أي مشكلات، في حين تظهر المشكلات لدى الفلاح غير الملتزم بالإجراءات الصحيحة.

ونفى حبشي رواية نقيب الفلاحين بشأن تضرر 70% من محصول الطماطم من هذه السوسة، وقال إن التصريحات يجب أن تكون دقيقة وبناءً على إحصائيات.