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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تطوير التعدين يعزز توجه الدولة لتعظيم قيمة الخامات المصرية

المهندس محمد مصطفى كشر
المهندس محمد مصطفى كشر
حسن رضوان

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالخطوات التي تتخذها الدولة لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات والخامات المعدنية المصرية، مؤكدًا أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة يمثل رسالة واضحة بشأن أهمية القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي.

وقال كشر، في تصريحات له، إن ما يشهده قطاع التعدين حاليًا من تطوير تشريعي ومؤسسي وطرح فرص جديدة أمام المستثمرين، يتقاطع بصورة مباشرة مع المقترح الذي سبق أن تقدم به بشأن إنشاء «هيئة الخامات والمعادن المصرية»، بهدف بناء منظومة أكثر تكاملًا لإدارة الخامات والمعادن، وتعظيم الاستفادة منها، والانتقال من مجرد استخراج الموارد وتصديرها في صورتها الأولية إلى تصنيعها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة داخل مصر.

 إعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن الحكومة قطعت بالفعل خطوات مهمة في هذا الاتجاه، من بينها إعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» كهيئة اقتصادية، بما يعزز قدرتها على إدارة واستغلال الموارد التعدينية وفق أسس اقتصادية، فضلًا عن ربط قطاع التعدين بالصناعة وتوطين الصناعات القائمة على الخامات المحلية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًا مهمًا يتسق مع جوهر الرؤية التي استند إليها مقترحه.

وثمّن كشر ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية خلال افتتاح المنتدى بشأن طرح 335 قطاعًا تعدينيًا بنظام المناطق المفتوحة، وتقدم 119 شركة بـ403 عروض على 118 قطاعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق النظام، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين، وتؤكد أهمية استكمال تطوير منظومة البيانات الجيولوجية والاستكشاف والتراخيص بما يتيح توجيه الاستثمارات نحو المناطق والخامات الأكثر جدوى.

 دعم الاستثمار وتطوير قطاع التعدين

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم الاستثمار وتطوير قطاع التعدين يتكامل مع توجه الدولة نحو تحويل الثروة المعدنية إلى قيمة اقتصادية حقيقية، موضحًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز بصورة أكبر على التصنيع والمعالجة والتكرير وإقامة الصناعات التحويلية المرتبطة بالخامات المصرية، بما يرفع القيمة المضافة، ويخلق فرص عمل، ويعزز القدرة التصديرية، بدلًا من الاكتفاء ببيع الخامات في مراحلها الأولية.

وقد أكدت وزارة البترول خلال المنتدى أن تعظيم القيمة المضافة والتوسع في التصنيع يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية تطوير القطاع.

توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للثروات المعدنية 

وأكد المهندس محمد مصطفى كشر أن المسح الجوي الجيولوجي وتوفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للثروات المعدنية يمثلان أحد المفاتيح الرئيسية لإنجاح هذه المنظومة، لأن جذب الاستثمارات النوعية في التعدين يرتبط بمدى توافر المعلومات التي تساعد المستثمر على تقييم الفرص وتقليل مخاطر وتكاليف الاستكشاف، مشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، والبناء على ما تحقق من إصلاحات، بما يضمن تحويل المقومات الجيولوجية التي تمتلكها مصر إلى مشروعات صناعية وإنتاجية مستدامة، مؤكدًا أن ما تشهده المنظومة حاليًا يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق الهدف الذي طرحه سابقًا بشأن تعظيم القيمة الاقتصادية للخامات والمعادن المصرية.

تطوير التعدين لتعظيم قيمة الخامات مجلس الشيوخ تطوير قطاع التعدين

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