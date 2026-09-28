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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسائل السيسي للمستثمرين تعزز الثقة.. والشراكة مع القطاع الخاص مفتاح النمو

النائب محمود مرجان
النائب محمود مرجان
حسن رضوان

أكد النائب محمود مرجان، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام الدولة بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال يمثل رسالة مهمة لمجتمع الأعمال، ويعكس توجهًا نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال مرجان، في تصريح صحفي، إن ما طرحه الرئيس خلال افتتاح منتدى مصر للتعدين يتجاوز حدود القطاع التعديني، ويمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير المناخ المناسب أمام المستثمرين للتوسع وإقامة مشروعات جديدة وزيادة حجم الاستثمارات القائمة.

رسالة واضحة لمجتمع الأعمال

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن دعم الاستثمارات يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز الإنتاج والتشغيل وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن استقرار بيئة الأعمال ووضوح القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي يساعدان الشركات على اتخاذ قرارات التوسع وضخ رؤوس أموال جديدة.

وأضاف أن استمرار التواصل بين الدولة ومجتمع الأعمال يمثل ضرورة للتعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على معالجتها، بما يساهم في تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية.

التعدين يجذب اهتمام الشركات العالمية

وأشار مرجان إلى أن انعقاد النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين بمشاركة ممثلي حكومات ومنظمات دولية وشركات كبرى يعكس تنامي الاهتمام بالفرص التي يمتلكها قطاع التعدين المصري.

ولفت إلى أن ما تتمتع به مصر من ثروات معدنية وموقع جغرافي وبنية أساسية يمكن أن يدعم توسعها في أنشطة التعدين والصناعات المرتبطة به، ويعزز فرص إقامة شراكات جديدة مع المستثمرين الدوليين.

منجم السكري نموذج للاستثمار والتعاون

وأضاف النائب أن استعراض المشروعات والتجارب التعدينية المصرية، وفي مقدمتها منجم السكري، إلى جانب مشاركة مؤسسات وشركات دولية كبرى، يوفر فرصة لتبادل الخبرات وفتح قنوات جديدة للتعاون، فضلًا عن دعم جهود الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في قطاع التعدين.

وأكد أهمية توجيه الاستثمارات نحو تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، بحيث لا تقتصر الاستفادة على استخراج الخامات، وإنما تمتد إلى عمليات التصنيع وإقامة صناعات مرتبطة بها.

مرجان: تسهيل الإجراءات يعزز ثقة المستثمرين

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة مواصلة تطوير منظومة التراخيص والإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، مع تعزيز الوضوح والشفافية في القواعد المنظمة للعمل.

وأوضح أن توفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة يساعد الشركات المحلية والعالمية على التخطيط طويل الأجل، ويدعم توجهها نحو زيادة استثماراتها والتوسع في السوق المصرية.

مشروعات جديدة وفرص عمل

وأكد مرجان أن دعم الاستثمارات والشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص يمثلان عنصرين مهمين لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية استمرار العمل على إزالة التحديات أمام المستثمرين وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات إنتاجية.

واختتم النائب محمود مرجان بالتأكيد على أن تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال يتطلب استمرار تطوير بيئة الاستثمار، بما يدعم توسع الشركات، ويخلق فرص عمل جديدة، ويزيد الإنتاج والصادرات، ويساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

رسائل السيسي القطاع الخاص التشغيل مجلس الشيوخ

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